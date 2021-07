Gia chủ ngỡ ngàng khi công an ập tới nhà bắt người quen xin tá túc

Ngày 1/7, thông tin từ Công an TX.Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa bắt được 1 đối tượng cùng số lượng ma tuý lớn.

Thời gian gần đây, qua công tác các trinh sát, Công an TX.Hoàng Mai phát hiện một số đối tượng trên địa bàn thị xã tham gia vào đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Nghệ An. Khi tập kết “hàng”, chúng chuyển vào các tỉnh phía Nam để tiêu thụ.

Trong đó, nổi lên đối tượng Trần Quang Tài (SN 1991), trú tại khối Thịnh Mỹ, phường Quỳnh Thiện, TX.Hoàng Mai. Nhận thấy đây là đường dây buôn bán ma tuý lớn, hoạt động tinh vi, Công an TX.Hoàng Mai đã lập chuyên án đấu tranh, đồng thời tiến hành nhiều biện pháp để theo dõi, truy bắt các đối tượng liên quan.

Tuy nhiên, các đối tượng này thường xuyên không có mặt tại địa bàn, hoạt động lưu động và di chuyển liên tục qua nhiều tỉnh, thành, gây khó khăn trong công tác đấu tranh bắt giữ.

Khi đang triển khai nhiều mũi công tác để bắt các đối tượng trong đường dây ma túy này thì vào giữa tháng 6, ban chuyên án nhận được tin cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy, bộ Công an vừa phá đường dây ma túy đá tại thành phố Hồ Chí Minh. Qua trao đổi thông tin, phía cục Cảnh sát cho biết, trong đường dây này có một số đối tượng mà Công an TX.Hoàng Mai đang truy bắt. Tuy nhiên, các đối tượng hiện đã lẩn trốn.

Đối tượng Trần Quang Tài.

Thời gian gần đây, qua theo dõi Công an TX.Hoàng Mai phát hiện đối tượng Trần Quang Tài vừa xuất hiện tại địa phương. Đối tượng không ở nhà mình mà đến nhà một người quen xin tá túc hòng lẩn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Nhận thấy thời cơ đã đến, Ban Chuyên án của Công an TX.Hoàng Mai triển khai nhiều mũi công tác, nhanh chóng áp sát nơi ẩn trú của đối tượng, bất ngờ ập vào bắt giữ Tài. Kiểm tra hành lý của Tài, công an phát hiện 2 kg ma túy đá. Ngoài ra, cảnh sát còn thu giữ 1 ô tô, 1 ĐTDĐ và một số giấy tờ có liên quan đến chuyên án. Trần Quang Tài bị công an bắt giữ trong sự ngỡ ngàng của gia chủ.

Được biết, đây là đối tượng trong đường dây ma túy mà cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy, bộ Công an đang điều tra nên Công an TX.Hoàng Mai đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Cục để đấu tranh, mở rộng chuyên án.

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn