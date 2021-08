Gấp rút chuẩn bị đón người dân Nghệ An từ các tỉnh, thành phía Nam về cách ly tập trung

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã chuẩn bị, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, lương thực thực phẩm… tại 33 điểm cách ly tập trung công dân sau khi trở về địa phương.

Hiện nay, công tác chuẩn bị, đảm bảo cơ sở vật chất tại các điểm cách ly người dân sau khi trở về địa phương đã được Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An gấp rút triển khai.

Doanh trại Trung đoàn 764 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An) là một trong nhiều địa điểm được bố trí cách ly người dân trở về từ các tỉnh, thành phía Nam. Nhiều ngày qua, để đáp ứng việc đón và cách ly người dân trở về an toàn, các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764 đã khẩn trương đảm bảo cơ sở vật chất trong doanh trại, từ chuẩn bị nơi ở, lương thực, thực phẩm; làm hàng rào khoanh vùng khu vực cách ly; dọn vệ sinh, phun khử khuẩn các khu vực được xác định làm địa điểm tiếp nhận, cách ly theo đúng quy định, đến lên phương án đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự tại khu vực cách ly tập trung.

Thượng tá Phùng Ngọc Phương, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 764 cho biết, nhận nhiệm vụ tiếp nhận cách ly người dân trở về từ các tỉnh phía Nam trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Trung đoàn 764 đã họp và phân công nhiệm vụ đến các cán bộ, chiến sĩ nhằm đảm bảo nơi ăn, ở, sinh hoạt cho người dân. Trung đoàn 764 hiện đã sẵn sàng đón 300 người trở về cách ly với tinh thần, trách nhiệm cao nhất; thực hiện cách ly an toàn, đúng quy định.

Theo Đại tá Dương Minh Hiền, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị đã chuẩn bị 33 điểm cách ly tập trung có khả năng tiếp nhận và cách ly hơn 6.000 người. Đến thời điểm này, tại các điểm cách ly cơ bản hoàn thành việc phun khử khuẩn, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm. Các điểm cách ly thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, lên phương án xử lý rác thải, chất thải y tế nghiêm ngặt, đúng quy trình.

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An chủ động bố trí đủ lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung; đồng thời đảm bảo các điều kiện về ăn nghỉ, sinh hoạt cho lực lượng này có thể làm việc lâu dài trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Đảm bảo cơ sở vật chất, sinh hoạt cho các công dân cách ly tập trung tại Trung đoàn 764 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long nhấn mạnh, thời gian tới, tỉnh Nghệ An dự kiến đón hàng ngàn người dân trở về địa phương. Do đó việc bố trí các điểm cách ly y tế, đảm bảo an sinh cho người dân phải được đặc biệt quan tâm. Đợt 1, tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức 6 chuyến bay trong đầu tháng 8/2021 để đón gần 1.000 người dân diện ưu tiên gồm: Người nuôi con nhỏ, phụ nữ mang thai, người cao tuổi, người có bệnh hiểm nghèo, người khuyết tật…

Để đáp ứng việc đón lượng lớn người trở về từ các vùng dịch phía Nam, tỉnh Nghệ An đã giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát chuẩn bị các điểm cách ly tập trung, trong đó ưu tiên các điểm cách ly bố trí được số lượng lớn người, sẵn sàng tiếp nhận, cách ly người dân theo đúng quy định.

Cùng với các khu cách ly tập trung của tỉnh do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đảm nhận, Nghệ An cũng chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động lên phương án chuẩn bị các khu cách ly tập trung để đón và cách ly các người dân địa phương từ các tỉnh phía Nam về tự phát bằng xe máy trong thời gian qua. Những trường hợp có nhu cầu sẽ được cách ly tập trung tại các khu cách ly dịch vụ có thu phí là các khách sạn, cơ sở lưu trú bảo đảm các điều kiện an toàn phòng, chống dịch.

Tỉnh Nghệ An đang cách ly tập trung hơn 11.600 người để phòng dịch COVID-19, trong đó có hơn 9.200 trường hợp về từ các vùng dịch trong cả nước. Ngoài ra, có gần 19.000 người dân đã đăng ký trở về quê trên website của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Tá Chuyên (TTXVN)

Nguồn tin: Báo Tin tức