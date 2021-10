Gần 60.000 cán bộ, chiến sĩ công an được huy động ứng phó bão số 7

Cuộc họp được kết nối trực tuyến với 9 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình, trước diễn biến bão số 7 khả năng tiến vào vịnh Bắc Bộ trong những ngày tới.

Bão số 7 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ các ngày 9-11/10. Ảnh: NCHMF

Tại cuộc họp, Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó chánh văn phòng bộ Công an cho hay, rước dự báo bão số 7 khả năng gây mưa lớn cho các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong ngày 9-11/10, lực lượng công an chịu trách nhiệm nòng cốt trong việc đảm bảo an ninh trật tự, sơ tán dân...

Bộ Công an đã làm việc với các tỉnh, thành phố nằm trong vùng ảnh hưởng của bão, yêu cầu ngành chức năng địa phương chỉ đạo lực lượng công an cấp xã sẵn sàng trực chiến. Dự kiến, khoảng hơn 261.000 người dân sẽ phải sơ tán nếu có tác động xấu về bão, lụt.

Để đảm bảo an ninh trật tự, giúp người dân kịp thời sơ tán, Bộ Công an đã huy động gần 60.000 cán bộ, chiến sĩ, trong đó 12.000 cán bộ công an tuyến xã ứng trực trong các tình huống. Các đơn vị đã sẵn sàng 5.000 phương tiện gồm ca nô, xuồng bè cùng tàu lớn để cùng lực lượng bộ đội biên phòng tham gia cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu.

"Hơn 2.500 cán bộ CSGT đã được đưa vào tình huống sẵn sàng trực chiến, đồng thời lực lượng công an sẵn sàng tham mưu, sơ tán dân đến khoảng 6.000 điểm nhà an toàn", Tri Thức Trực Tuyến dẫn lời ông Nguyên nói và cho biết căn cứ vào tình hình thực tế, đơn vị sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị lên phương án ứng phó.

Theo đại diện bộ Công an khuyến cao, do cơn bão đổ bộ vào cuối tuần và một số nơi đã mở lại du lịch nội địa nên các đơn vị du lịch lữ hành cần xem xét lại việc di chuyển của du khách.

Tại cuộc họp, ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - cho biết: Bão số 7 có thể mạnh nhất cấp 9 khi ở trên Biển Đông và trên vịnh Bắc Bộ.

Khoảng chiều tối đến đêm 9/10 bão đi vào Vịnh Bắc Bộ. Dự báo, bão có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đi vào đất liền Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

"Từ ngày 9-12/10, ở khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có khả năng xảy ra mưa to đến rất to do ảnh hưởng của bão số 7. Với kịch bản mưa lũ như vậy sẽ có khoảng 7 tỉnh Bắc Bộ, 33 huyện ở khu vực Bắc Trung Bộ có nguy cơ ngập lụt cục bộ và 32 huyện ở Quảng Ninh, Yên Bái, Hòa Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất", Dân Trí dẫn lời ông Lâm cho biết.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, các khu dân cư ven biển, khu vực trũng thấp, cửa sông, ngoài bãi các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình đã sẵn sàng phương án sơ tán dân trong tình huống dịch COVID-19.

Dự kiến phương án sẵn sàng sơ tán 70.440 hộ/260.722 người dân khu vực ven biển.

Báo cáo tại cuộc họp, Đại tá Trần Đình Hưng, đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, cho biết đơn vị cũng huy động 5.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 310 phương tiện để phối hợp với địa phương ứng phó với bão số 7 trong điều kiện dịch bệnh.

Đại tá Hưng đề nghị các địa phương phối hợp với ngành chức năng tiếp tục kêu gọi tàu thuyền, phương tiện vào bờ trước khi bão đổ bộ, tránh gây thiệt hại về tài sản.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, lực lượng chức năng các địa phương từ Quảng Ninh đến Quảng Bình đã hướng dẫn hơn 59.000 tàu thuyền cùng hơn 263.000 ngư dân biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động tránh trú.

Tác giả: Thủy Tiên (T/h)

Nguồn tin: Đời sống & Pháp luật