Gần 40 người ở Long An đi lắc tài xỉu trong mùa dịch

Rạng sáng ngày 8/4, Công an tỉnh Long An phong tỏa các lối ra vào khu vườn trái cây tại ấp 2, xã Bình Tâm, TP Tân An.

Lực lượng chức năng ập vào căn nhà nằm tại khu vực này bắt quả tang 38 người đang đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu.

Nhóm con bạc bị Công an tỉnh Long An bắt giữ. Ảnh: A.L.

Sòng bạc do Mai Thế Phương (38 tuổi, ngụ TP Tân An) tố chức. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ bộ lắc tài xỉu, bộ phát Wi-Fi, 31 điện thoại di động, 2 máy bắn cá, 31 xe máy, 3 ôtô và hơn 224 triệu đồng.

Theo người dân địa phương, sòng bạc này hoạt động đã hơn 3 tháng qua. Một số người đến đây chơi có nhiều kinh nghiệm đối phó lực lượng chức năng.

Công an tỉnh Long An đã tạm giữ nhóm người trên và tiếp tục điều tra vụ việc.

Tác giả: Ái Loan - An Huy

Nguồn tin: zing.vn