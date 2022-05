Gần 250 Công an phá đường dây lô đề “khủng” ở miền Tây

Ngày 14/5, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, sau thời gian xác lập chuyên án, đơn vị đã triệt phá thành công đường dây số đề quy mô cực lớn, phạm vi hoạt động trải rộng ở nhiều tỉnh thành với thời gian dài.

Công an khám xét nhà đối tượng Trần Văn Quí, ở phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc.

Để bóc gỡ đường dây này, Công an tỉnh An Giang đã điều động gần 250 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét khẩn cấp 19 địa điểm, trong đó có 18 địa điểm trên địa bàn TP Châu Đốc và huyện Châu Phú (An Giang) và 1 địa điểm tại tỉnh Đồng Nai. Qua đó làm việc với 22 đối tượng, thu giữ tại nơi ở của các đối tượng hơn 2,6 tỷ đồng, 38 điện thoại, 2 xe ô tô, 1 xe mô tô, nhiều máy in, máy tính cùng đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến hành vi đánh bạc.

Khám xét nhà đối tượng Nguyễn Thanh Hà tại TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

Sau đợt khám xét, đã có nhiều đối tượng ra đầu thú. Bước đầu, Cơ quan Điều tra đã ra lệnh tạm giữ hình sự 7 đối tượng, gồm: Hoàng Thị Nguyệt (SN 1980), Trần Vũ Linh (SN 1980), Hà Diệu Thọ (SN 1987) cùng trú tại phường Châu Phú A và Lê Thị Lược (SN 1978), Phạm Thị Thanh Xuân (SN 1984), Trần Thị Hơn (SN 1982), Huỳnh Bích Liễu (SN 1978) cùng trú tại phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc.

Công an tỉnh An Giang kêu gọi các đối tượng có liên quan chóng đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, số 6 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Tác giả: Phong Vân

Nguồn tin: Báo Công lý