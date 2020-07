Gã "yêu tinh" bị lũ trẻ chăn trâu bắt quả tang khi xâm hại bé hàng xóm

Sau khi thực hiện các thao tác tố tụng ban đầu, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) đã bàn giao hồ sơ và đối tượng Trần Đình Bình cho Phòng hình sự Công an tỉnh Nghệ An xử lý theo thẩm quyền. Hiện bị can Trần Đình Bình đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.