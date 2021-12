Gã trai tung loạt ảnh "nóng" của bạn gái lên mạng để làm nhục

Chiều 28/12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Quảng Trạch vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Văn Ninh (SN 1978), trú tại xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, tạm trú tại, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch về tội làm nhục người khác.

Cơ quan công an lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Ninh (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng tháng 6/2021, thông qua mạng xã hội facebook, Lê Văn Ninh quen biết và phát sinh tình cảm với chị L.T.B., trú tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch.

Ninh và chị B. có mối quan hệ tình cảm thân thiết với nhau và thường xuyên nhắn tin, gọi video để lộ các bộ phận nhạy cảm. Ninh cũng chủ động chụp ảnh và quay lại các hình ảnh, video để lộ các bộ phận nhạy cảm của chị B. rồi lưu trong máy điện thoại làm kỷ niệm.

Một thời gian sau đó, Ninh và chị B. phát sinh mâu thuẫn, do đó đối tượng đã sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook và zalo của mình để gửi các hình ảnh, video nhạy cảm của chị B. đến các tài khoản mạng xã hội của nhiều người nhằm mục đích làm nhục chị B.

Tác giả: Tiến Thành

Nguồn tin: Báo Dân trí