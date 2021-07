Gã trai giăng bẫy, chiếm đoạt tiền của hơn 50 người

Pháp luật

Ngày 11-7, Công an huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Đức Thông (SN 1999, ở xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.