Gã thợ mộc trộm 11 chỉ vàng của hàng xóm

Ngày 18/6, Công an huyện Nghi Lộc cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Văn Đoàn (SN 1992, thường trú tại Bình Lục, tỉnh Hà Nam) đề điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 14/6/2020, Công an xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Gương, SN 1977, trú tại xóm Hợp Bình, xã Khánh Hợp về việc gia đình chị bị mất cắp 11 chỉ vàng (trị giá khoảng gần 50 triệu đồng) nên đã tập trung lực lượng, điều tra theo dấu vết nóng, phân loại các đối tượng tình nghi. Quá trình điều tra, Công an xã Khánh Hợp đã xác định: Lê Văn Đoàn, SN 1992, quê quán Bình Lục, tỉnh Hà Nam đã gây ra vụ trộm trên, Công an xã Khánh Hợp đã thu giữ toàn bộ 11 chỉ vàng để trả lại cho chị Gương.

Đối tượng Lê Văn Đoàn tại cơ quan công an.

Theo điều tra, Lê Văn Đoàn vào địa bàn xã Khánh Hợp sinh sống gần 1 năm và làm thợ gỗ gần nhà với chị Nguyễn Thị Gương. Quá trình sinh sống, nhờ ngoại hình ưa nhìn cộng với khả năng hoạt ngôn, Đoàn tạo được mối quan hệ tốt đẹp với chị Gương nên được xem như là người thân trong nhà, thường hay vào nhà chị Gương ăn cơm chung với gia đình.

Sau một thời gian, Đoàn biết được chỗ chị Gương cất giấu tài sản và nắm bắt được quy luật sinh hoạt của gia đình. Đoàn đã lén lấy cắp chìa khóa, đánh ra 2 chìa khóa cửa nhà và khóa bàn trang điểm của chị Gương với ý đồ trộm cắp tài sản. Chờ đợi thời cơ hoạt động, ngày 10/6/2020, lợi dụng lúc chị Gương đi chợ, Đoàn đã dùng chìa khóa lẻn nhà chị Gương, mở khóa bàn trang điểm và lấy trộm 7 chỉ vàng. Sau đó, khi chị Gương phát hiện mất tài sản, Đoàn giả vờ đến hỏi han, nghe ngóng đồng thời động viên chị Gương trình báo Công an, nhằm không để chị Gương và hàng xóm nghi ngờ chính mình là thủ phạm, nhưng chị Gương không trình báo.

Thấy “ngon ăn”, ngày 12/6/2020, lợi dụng chị Gương sang nhà hàng xóm để giúp đám cưới, biết chắc gia chủ sẽ không quay về sớm, Đoàn tiếp tục lẻn vào nhà chị Gương tiếp tục trộm tài sản, lần này Đoàn lấy trộm 4 chỉ vàng, rồi lấy toàn bộ đồ dùng cá nhân trong tủ ném ra ngoài, nhằm tạo hiện trường giả.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ.