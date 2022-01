Gã hàng xóm dùng xà beng giết chủ rẫy cà phê để cướp của

Đặng Văn Luyến

Ngày 18/1, nguồn tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Văn Luyến (42 tuổi, ngụ xã Đông Hưng, huyện An Minh, Kiên Giang) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Trước đó, ngày 8/1, vì không thấy ông Bùi Văn Thăng (62 tuổi, thường trú phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, làm rẫy tại thôn 13, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) đến tiêm vắc xin phòng dịch COVID-19 như đã đăng ký; liên lạc bằng điện thoại cũng không được nên cán bộ thôn đã tìm đến rẫy cà phê.

Không thấy ông Thăng trong chòi, cán bộ này ra vườn tìm thì phát hiện nạn nhân đã tử vong trong bụi cây ven hồ Đắk Long Thượng phía sau nhà, thân thể có nhiều vết thương.

Căn chòi nơi xảy ra án mạng

Nhận được tin báo, Công an huyện Bảo Lâm phối hợp với Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng vào cuộc điều tra truy tìm thủ phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra khoanh vùng được nghi phạm gây án là Đặng Văn Luyến, hàng xóm của nạn nhân ở rẫy cà phê tại xã Lộc Ngãi. Đối tượng có có dấu hiệu "nghiện" cờ bạc và quan hệ tình ái phức tạp.

Khi bị cơ quan điều tra triệu tập làm việc, Luyến khẳng định không hay biết về cái chết của nạn nhân. Tuy nhiên, đối tượng đã để lộ ra những sơ hở, có dấu hiệu nguỵ tạo chứng cứ ngoại phạm. Cuối cùng, đối tượng buộc phải thừa nhận toàn bộ hành vi sát hại ông Thăng để cướp tài sản.

Theo lời khai, Luyến biết ông Thăng vừa nhận tiền bán cà phê, nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Sáng 8/1, đối tượng sang gặp ông Thăng hỏi mượn tiền, rồi dùng xà beng đánh liên tiếp vào người khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi gây án, Luyến kéo xác nạn nhân tới bờ hồ Đắk Long Thượng ném vào bụi cây và phi tang vật hung khí xuống hồ.

Sau đó, Luyến trở lại lục lọi lấy đi số tiền trong bóp và một điện thoại di động của nạn nhân. Với số tiền cướp được, đối tượng đã mua xe máy và tiêu xài khi gặp bạn gái.

Cướp điện thoại Iphone bán lấy tiền về quê chơi Tết

Nghi phạm Nguyễn Hữu Thành.

Ngày 18/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Thành (21 tuổi, quê tỉnh Bình Định) để điều tra làm rõ về hành vi “cướp giật tài sản”.

Theo điều tra, ngày 2/1, Thành thấy anh Huỳnh Công Bằng (26 tuổi, quê tỉnh Bình Dương) đăng bán chiếc điện thoại di động hiệu Iphone 13 Promax 256G màu đen trên mạng nên vờ hỏi mua với giá 33 triệu đồng và hẹn giao hàng ở TP Thủ Đức.

Tối 4/1, anh Bằng đem chiếc điện thoại đến đường 11, khu phố 3, phường Linh Chiểu, TP Thủ Đức để bán cho Thành. Vờ kiểm tra điện thoại, Thành bất ngờ bỏ chạy. Bị truy đuổi, Thành dùng bình xịt hơi cay chống trả để tẩu thoát. Sau khi cướp được tài sản, Thành đem bán được 28 triệu đồng. Đến ngày 7/1, Thành bị Công an huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định bắt giữ và bàn giao cho Công an TPHCM.

Làm việc với công an, Thành khai do không có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản của người khác rồi đem bán lại để kiếm tiền về quê chơi Tết.

