Gã đàn ông ở Quảng Nam đầu thú sau 23 năm chém chết người

Ngày 2-4, Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam xác nhận thông tin một người đàn ông trên địa bàn vừa đến công an đầu thú sau 23 năm lẩn trốn.

Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 1999, tại một lán trại ở xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc, giữa ông Cao Viết C. (quê tỉnh Nam Định) và Tăng Tấn Công (SN 1975, trú xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Tăng Tấn Công đầu thú sau 23 năm lẩn trốn

Sau khi bị ông C. đâm một nhát, Công chạy vào nhà người dân mượn con dao thái chuối chém một nhát vào chân phải ông này. Do không được đưa đi cấp cứu kịp thời, ông C. đã tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Công đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến năm 2000, Công bị Công an tỉnh Quảng Nam phát lệnh truy nã về tội "Cố y gây thương tích".

Theo lời khai của Công, 23 năm qua, chưa có đêm nào ông ta được ngủ yên vì luôn nơm nớp nỗi lo sẽ bị công an phát hiện, bắt giữ.

Để trốn tránh công an, Công làm đủ các nghề, từ bán vé số đến bốc vác, phụ thợ hồ tại các công trình xây dựng ở Bình Dương, Bình Phước, TP HCM…

Tác giả: Q.Vinh

Nguồn tin: Báo Người lao động