'Filip Nguyễn sẽ là đối thủ xứng tầm của Đặng Văn Lâm ở tuyển quốc gia'

Với việc Đặng Văn Lâm bất ngờ thất sủng tại Thai League, sự kiện Filip Nguyễn đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Chia sẻ trên Zing.vn về quá trình nhập tịch của người bạn thân, tiền vệ Mạc Hồng Quân cho biết: "Quân rất thân với Filip bởi cả hai đã trải qua nhiều năm tập luyện và chơi với nhau tại cùng học viện. Theo Quân biết, Filip đã gửi hồ sơ nhập tịch và cũng có đầy đủ giấy tờ. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng hỗ trợ Filip, bởi vậy, không có lý do gì để Filip không có cơ hội bắt cho đội tuyển Việt Nam".

Tài năng của Filip là không thể phủ nhận, tuy nhiên, việc thủ thành Việt kiều có thể thành công nếu khoác lên mình màu áo đội tuyển Việt Nam hay không vẫn là vấn đề khiến nhiều người cảm thấy băn khoăn.

Môi trường bóng đá Việt Nam khác rất xa so với CH Czech. Trong khi đó, theo quy định của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), Filip Nguyễn sẽ chỉ có ít ngày làm quen đồng đội mới trong mỗi đợt tập trung trước khi bước vào những trận đấu chính thức".

Cũng theo Mạc Hồng Quân, thủ môn Việt kiều CH Czech sẽ là đối thủ xứng tầm của Đặng Văn Lâm nếu được HLV Park Hang Seo tin tưởng và trao cơ hội.

"Lâm là một thủ môn chất lượng và đã khẳng định mình trong nhiều năm qua. Với Filip Nguyễn, Văn Lâm sẽ có một đối thủ xứng tầm. Điều này sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh thú vị tại đội tuyển quốc gia", Hồng Quân nhận định.

"Thủ môn là một vị trí đặc biệt, không cần giao tiếp quá nhiều và cũng không cần phải học chiến thuật quá lâu. Bởi vậy, việc Filip khẳng định giá trị chuyên môn của bản thân sẽ đơn giản hơn so với các vị trí khác", Hồng Quân phân tích.

Filip Nguyễn được kỳ vọng sẽ là đối thủ xứng tầm của Đặng Văn Lâm ở tuyển quốc gia

Dù rất cố gắng song tới thời điểm hiện tại, thủ môn Việt kiều Séc Filip Nguyễn vẫn chưa thể trở thành công dân Việt Nam bởi cầu thủ này đang vướng phải những rào cản pháp luật.

Cụ thể theo luật Quốc tịch Việt Nam năm 2014, điều kiện để nhập quốc tịch Việt Nam bao gồm: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam; tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam; biết tiếng Việt đủ để hòa nhập vào cộng đồng Việt Nam; đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam và có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.

Do bố của Filip Nguyễn là người Việt Nam nên điều kiện thường trú từ 5 năm trở lên được miễn. Tuy nhiên theo luật Cư trú Việt Nam, người xin nhập quốc tịch còn phải có thẻ thường trú do cơ quan Công an cấp. Bố Filip Nguyễn có nhà ở Hải Phòng nhưng ông lại chưa từng sinh sống, cư trú ở đây mà chỉ ở nước ngoài. Chính vì vậy mà đến lúc này Filip Nguyễn chưa có thẻ cư trú ở Việt Nam.

Do đó, cầu thủ này chắc chắn sẽ lỡ hẹn với trận làm khách trước Malaysia vào ngày 31/3 tới trong khuôn khổ lượt trận thứ 6 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á của đội tuyển Việt Nam, xa hơn nữ là AFF 2020.

Trong một chia sẻ mới đây nhất, Tổng thư ký Lê Hoài Anh tiết lộ VFF vẫn đang theo sát tình hình của các cầu thủ Việt kiều, trong đó có thủ thành Filip Nguyễn.

Chia sẻ với Zing, ông Lê Hoài Anh tiết lộ tình hình của Filip Nguyễn hiện tại: "Tất nhiên là tất cả thủ tục nhập tịch chúng tôi đã trao đổi với Filip Nguyễn. Việc nhập tịch phụ thuộc vào bản thân cầu thủ, còn chúng tôi vẫn luôn theo dõi sát và hỗ trợ Filip Nguyễn bất cứ khi nào có khúc mắc.

VFF luôn lắng nghe tâm nguyện của cầu thủ. Điều quan trọng nhất vẫn là quyết tâm thi đấu và cống hiến cho ĐT Việt Nam. VFF hiểu sự hiện diện của họ sẽ làm tăng thêm tính cạnh tranh nơi các tuyển thủ".

