F0 cộng đồng tăng, nhiều địa phương nâng cấp độ dịch

Tính từ 16h ngày 27/11 đến 16h ngày 28/11, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 12.936 ca nhiễm mới, trong đó có 8 ca nhập cảnh và 12.928 ca ghi nhận trong nước (giảm 120 ca so với ngày trước đó) tại 57 tỉnh, thành phố. Số F0 ghi nhận ngoài cộng đồng là 7.100 ca.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 12.102 ca/ngày. Tại nhiều địa phương, số ca mắc cộng đồng tiếp tục tăng cao.

Ca nhiễm ở Hà Nội tăng

Tối 28/11, Sở Y tế Hà Nội cho biết trong ngày, thành phố ghi nhận 301 ca mắc mới tại 20 quận, huyện. Trong đó, 141 ca trong cộng đồng, 133 ca trong khu cách ly, 27 ca trong khu phong tỏa. Đây là ngày ghi nhận ca mắc cao nhất từ trước tới nay. Trước đó, số ca nhiễm nCoV trong ngày cao nhất của Hà Nội là 289 (ngày 15/11).

141 trường hợp nhiễm nCoV trong cộng đồng được phân bổ tại các quận, huyện gồm: Đông Anh (22), Thanh Xuân (20), Hoàng Mai (13), Thường Tín (11), Đống Đa (10), Hà Đông (9), Mê Linh (8), Tây Hồ (7), Thanh Oai (5), Hoàn Kiếm (5), Đan Phượng (4), Gia Lâm (4), Nam Từ Liêm (4), Cầu Giấy (4), Long Biên (3), Thanh Trì (3), Bắc Từ Liêm (3), Chương Mỹ (2), Ba Đình (2), Hai Bà Trưng (2).

Từ ngày 27/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 9.669 ca nhiễm, trong đó, F0 ngoài cộng đồng là 3.743, số mắc là người đã được cách ly là 5.926 ca.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) TP Hải Phòng cho biết trong ngày 28/11, địa phương này vừa ghi nhận thêm 35 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, huyện Tiên Lãng có 19 trường hợp là các F1, được lấy mẫu sàng lọc tại cộng đồng. Ngoài ra, các quận, huyện như: Vĩnh Bảo, Ngô Quyền, Kiến An, Lê Chân đều phát hiện thêm nhiều F0. Đáng chú ý, ổ dịch liên quan công ty GFT của Hải Dương trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo có thêm 4 F0.

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa cho biết ngày 28/11, địa bàn tỉnh ghi nhận 81 bệnh nhân mắc Covid-19 mới. Trong đó, 44 ca phát sinh trong tỉnh và 38 F0 trở về từ các tỉnh, thành phố khác đang cách ly theo quy định. Tính từ ngày 27/4 đến nay, Thanh Hóa ghi nhận 2.334 bệnh nhân Covid-19 với 1.591 người điều trị khỏi; 12 bệnh nhân tử vong.

Tại Bắc Giang, theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh trong ngày 28/11, địa phương phát hiện 11 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó, chùm ca bệnh liên quan doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Vân Trung có 1 F0 và cụm công nghiệp Nội Hoàng (Yên Dũng) có 2 F0.

Ngoài ra, 4 người đi từ vùng có dịch về ghi nhận 4 trường hợp.

Trước đó, theo báo cáo của Sở Y tế Bắc Giang vào chiều 27/11, địa bàn tỉnh đã xuất hiện một số chùm ca mắc Covid-19 chưa rõ nguồn lây trong cộng đồng và lây nhiễm thứ phát từ những người đi từ vùng dịch về địa phương.

Trong đó, liên quan đến người về từ vùng dịch, xã Vân Hà, huyện Việt Yên phát hiện 2 ca F0 có yếu dịch tễ từ Công ty TNHH Canon ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Thôn Trung Hòa, xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa ghi nhận 4 người nhiễm từ chuỗi dịch bệnh của quán Karaoke ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Hiện, địa bàn tỉnh xuất hiện 6 ca nhiễm chưa rõ nguồn lây.

Nhiều tỉnh miền Tây nâng cấp độ dịch

Theo Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng, hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến khá phức tạp. Mỗi ngày, số ca mắc Covid-19 tăng nhanh, đặc biệt ca nhiễm trong cộng đồng phát sinh ở hầu hết địa phương trong tỉnh.

Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng thông báo ngày 28/11, địa phương này ghi nhận 751 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Trong đó, 425 ca được phát hiện qua sàng lọc tại cộng đồng. Trước đó, ngày 27/11, tỉnh ghi nhận 714 ca mắc Covid-19 với 486 F0 ngoài cộng đồng.

Theo thống kê, từ ngày 27/4 đến nay, tỉnh Sóc Trăng có tổng cộng 15.656 ca mắc Covid-19 với 10.208 người được điều trị khỏi bệnh, xuất viện; 98 trường hợp tử vong.

Ngày 28/11, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành quyết định về việc phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ 0h ngày 29/11, địa phương này nâng cấp độ dịch Covid-19 từ cấp 2 (nguy cơ trung bình - vùng vàng) lên cấp 3 (nguy cơ cao - vùng cam).

Theo quyết định, cấp huyện có 2 đơn vị cấp độ 2 (vùng vàng) là huyện Long Phú và Thị xã Ngã Năm; 2 đơn vị cấp độ 1 (vùng xanh) là huyện Cù Lao Dung và huyện Mỹ Xuyên và 7 đơn vị còn lại thuộc cấp độ 3 (vùng cam). Đối với cấp xã, Sóc Trăng có 34 đơn vị cấp độ 1 (giảm 15 đơn vị); 43 đơn vị cấp độ 2 (tăng 9 đơn vị) và 32 đơn vị có dịch cấp độ 3 (tăng 6 đơn vị).

Trong ngày 28/11, tỉnh An Giang phát hiện 375 trường hợp mắc Covid-19 với 286 F0 ngoài cộng đồng, 2 ca về từ các tỉnh có dịch. Trong đó, huyện Tịnh Biên chiếm tỷ lệ cao nhất với 150 ca nhiễm mới.

Tỉnh An Giang trong một tuần vừa qua cũng ghi nhận số ca nhiễm nCoV trung bình khoảng 200-400 trường hợp/ngày. Đến nay, An Giang đã có 22.989 bệnh nhân Covid-19 (19 trường hợp tái dương tính), cao thứ 3 ở khu vực miền Tây sau Long An, Tiền Giang.

Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị tăng cường kiểm soát chặt chẽ các cửa ngõ ra vào của tỉnh và tại các nhà trọ, cơ sở lưu trú của địa bàn quản lý; tăng cường kiểm soát khu cách ly tập trung, cơ sở điều trị, không để xảy ra tình trạng người trốn khỏi khu cách ly và lây nhiễm chéo tại cơ sở y tế.

Nguồn: Sở Y tế tỉnh An Giang.

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, ngày 28/11, địa phương này ghi nhận 545 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 363 ca được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại cộng đồng, 55 trường hợp khám sàng lọc tại cơ sở y tế.

Cùng ngày, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, ban hành quyết định về việc nâng cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ cấp độ 2 (nguy cơ trung bình) lên cấp độ 3 (nguy cơ cao), thời gian áp dụng từ ngày 30/11.

Theo đó, toàn tỉnh có một huyện ở cấp độ 2 là huyện Bình Tân; 6 huyện, thành phố ở cấp độ 3 gồm: Thành phố Vĩnh Long và các huyện Long Hồ, Mang Thít, Vũng Liêm, Tam Bình, Trà Ôn; thị xã Bình Minh đang ở cấp độ 4 (nguy cơ rất cao). Đối với cấp xã, tỉnh Vĩnh Long có 17 xã ở cấp độ 1 (nguy cơ thấp), 28 xã ở cấp độ 2, 31 xã ở cấp độ 3 và 31 xã ở cấp độ 4.

Tỷ lệ tiêm mũi 2 tại nhiều tỉnh, thành còn thấp

Trong một tuần qua, tốc độ tiêm chủng trung bình của cả nước đạt khoảng 1-2,5 triệu liều vaccine/ngày. Trong đó, ngày 25/11 có số lượng vaccine được tiêm lớn nhất là 2.409.817 liều.

Theo thống kê trên Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19, 10 tỉnh, thành có tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 (số mũi tiêm/vaccine được phân bổ) cao nhất gồm: Bắc Ninh (106.72%), Khánh Hòa (101,47%), Long An (101,05%), Hà Nam (100,51%), TP.HCM (100,34%), Lai Châu (100,29%), Đồng Nai (100,27%), Hà Nội (99,21%), Lào Cai (98,25%), Quảng Ninh (96,61%).

Trong 10 địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine thấp nhất, Quảng Nam đứng đầu với mức 61,26%. Số lượng mũi tiêm tại địa phương này là 1.316.868 trên tổng số 2.149.770 liều vaccine được phân bổ.

Ngoài ra, nhiều địa phương có độ bao phủ mũi 1 cho người dân trên 18 tuổi không cao, dưới 80%, bao gồm: Nghệ An (66,98%), Thanh Hóa (70,36%), Sơn La (72,63%), Yên Bái (73,7%), Hòa Bình (75,96%), Hải Dương (76,47%), Thái Bình (79,08%), Thái Nguyên (79,1%), Hà Giang (79,16%).

Tuy nhiên, nhiều địa phương vẫn còn triển khai mũi 2 chậm, với tỷ không cao, dưới 40%, là Sơn La (22,9%), Quảng Nam (25,24%), Thanh Hóa (27,95%), Đắk Lắk (35,48%), Thái Bình (35,49%), Nam Định (38,31%), Quảng Bình (36,32%), Tuyên Quang (37,58%), Hà Giang (38,82%), Điện Biên (39,47%).

Theo thống kê của Bộ Y tế, đến nay, Việt Nam tiêm được tổng cộng 118.768.38 liều vaccine Covid-19 cho người dân. Trong đó, số lượng mũi một được tiêm là 69.747.303 liều. Con số này với mũi 2 là 49.021.083 liều.

Tác giả: Phương Mai

Nguồn tin: zingnews.vn