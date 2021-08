Ép xe, cướp tài sản rồi bắt nữ nạn nhân cởi quần áo

Chiều 23-8, tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hoàng Minh Châu (SN 1993, trú xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Hoàng Minh Châu tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, khuya 13-8, Châu đi xe máy trên đường, đoạn qua khu vực thôn 4 (xã Đắk R’la) thì thấy bà L.T.H (SN 1972, trú tại huyện Đắk Mil) đang đi xe máy 1 mình.

Thấy đường vắng, đêm tối, Châu nảy sinh ý định cướp tài sản nên bám theo khoảng 1km rồi chặn đầu xe bà H. lại. Ngay lập tức, Châu dùng tay và mũ bảo hiểm đánh bà H. nhiều cái vào mặt và nói "có bao nhiêu tiền đưa hết đây". Lo sợ, bà H. lấy hết số tiền trong người được 50.000 đồng đưa cho Châu.

Lấy tiền xong, Châu yêu cầu bà H. cởi quần áo nhưng nạn nhân không chịu. Trong lúc 2 bên giằng co, có một người đi xe máy tới nên bà H. tri hô thì Châu bỏ lại xe máy, tháo chạy.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Đắk Mil đã khẩn trương điều tra và bắt giữ được Châu sau đó.

Theo cơ quan công an, Châu có tiền án về tội cướp tài sản và mãn hạn tù vào tháng 8-2020.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động