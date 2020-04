Em bị bắt vì bán ma túy, anh dùng dao uy hiếp công an

Ngày 22/4, Công an TX Cửa Lò cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố, tạm giam các đối tượng Phạm Văn Việt (SN 1996) trú tại khối 1, phường Nghi Tân và Phạm Văn Thái (SN 1993) trú tại khối 7, phường Nghi Tân, TX Cửa Lò về tội mua bán trái phép chất ma túy, khởi tố và tạm giam đối tượng Phạm Văn Mai (SN 1994) trú tại khối 1, phường Nghi Tân, TX Cửa Lò về tội chống người thi hành công vụ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an TX Cửa Lò xác định một điểm bán lẻ ma túy thường xuyên cung cấp “hàng” cho các đối tượng nghiện trong và ngoài địa bàn tại khu vực khối 1, phường Nghi Tân, TX Cửa Lò, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Điểm bán lẻ này do các đối tượng Phạm Văn Việt và Phạm Văn Thái cầm đầu. Cả hai đối tượng đều có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Riêng Phạm Văn Việt có 2 tiền sự về sử dụng trái phép chất ma túy, cố ý gây thương tích, bố đẻ Phạm Văn Được và anh trai Phạm Văn Mai của Việt là hai đối tượng có nhân thân xấu, vào tù ra tội nhiều lần liên quan đến ma túy, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và cố ý hủy hoại tài sản. Do vậy, đây là điểm bán lẻ phức tạp, gây nhức nhối trong quần chúng nhân dân.

Ba đối tượng tại cơ quan công an.

Trước tình hình đó, Công an TX Cửa Lò nhanh chóng xác lập chuyên án triệt xóa điểm bán lẻ ma túy này và xử lý nghiêm 2 đối tượng trước pháp luật, góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.

Ngày 13/4, Công an thị xã Cửa Lò tiến hành bắt quả tang Phạm Văn Thái về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ trong người đối tượng 18 gói ma túy đá có khối lượng 12,43 gam. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an TX Cửa Lò đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Phạm Văn Việt. Quá trình bắt giữ Việt, tổ công tác Công an TX Cửa Lò đã bị đối tượng Phạm Văn Mai (SN 1994) trú tại khối 1, phường Nghi Tân - anh ruột của Việt chửi bới, lăng mạ và ngăn cản việc thực thi nhiệm vụ, thậm chí đối tượng dùng 2 con dao dí vào cổ, tấn công một thành viên tổ công tác. Tuy nhiên, tổ công tác đã khống chế, tước vũ khí và bắt giữ đối tượng Mai, đảm bảo an toàn cho tổ công tác đồng thời tiếp tục thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Phạm Văn Việt.

Tại cơ quan điều tra, qua đấu tranh, tất cả các đối tượng đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An