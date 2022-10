Đường phố thành sông, nước tràn vào nhà, bệnh viện ở Đà Nẵng

Your browser does not support the video tag.

Hầm chui cầu Trần Thị Lý ngập nước, phương tiện chết máy hàng loạt

Sau cơn mưa lớn kéo dài đến tối 14-10, nhiều tuyến đường ở Đà Nẵng đã ngập sâu, khiến phương tiện chết máy la liệt. Theo ghi nhận của phóng viên, hầu hết các tuyến đường ở Đà Nẵng đều bị ngập. Trong đó, ngập nặng phải kể đến đường Trưng Nữ Vương, đường Hùng Vương, Bạch Đằng, Nguyễn Văn Linh, Tôn Đức Thắng...

Hầm chui cầu Trần Thị Lý

Đây là công trình vừa được đưa vào sử dụng từ ngày 29-3 năm nay, tổng vốn đầu tư hàng trăm tỉ đồng

Đáng nói, trước cửa hầm không có rào chắn cũng như cảnh báo ngập nước khiến nhiều phương tiện vẫn xuống hầm

Một khoảng hầm mênh mông nước

Mưa lớn nhiều giờ cũng khiến hầm chui tại nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý ngập nặng. Nhiều đoạn nước đã quá phần hông của người lớn. Tuy nhiên, vì không có rào chắn cảnh báo của lực lượng chức năng, nhiều xe máy vẫn đi vào hầm rồi bị mắc kẹt, dắt díu rời hầm.

Trong khi đó, nhiều khu vực tại Đà Nẵng bị ngập sâu, phải cắt điện để đảm bảo an toàn. Ông Nguyễn Văn Thành (trú đường Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu) cho biết đây là trận mưa lớn hơn dự báo, khiến gia đình không kịp xoay xở. "Biết trước mưa lớn, gia đình đã đưa ôtô đi gửi ở nơi cao ráo. Tuy nhiên, nước ngập tràn vào khiến hầu hết vật dụng trong nhà đều hư hỏng" - ông Thành cho hay.

Một căn nhà ở đường Hoàng Diệu, Đà Nẵng

Khu dân cư ở phường Hòa An (quận Cẩm Lệ) cúp điện do mưa lớn, ngập lụt

Đường Hàm Nghi (quận Thanh Khê) ngập nước

Đường Trưng Nữ Vương (quận Hải Châu) ngập sâu do mưa lớn

Nút giao Nguyễn Hữu Thọ - Trưng Nữ Vương

Nước ngập chia cắt giao thông nhiều đoạn tại đường Trưng Nữ Vương, người dân chỉ còn cách lội bộ vào nhà

Nước ngập tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà

Tài sản của người dân ngâm trong nước

Khu dân cư gần hồ Bàu Trảng (quận Thanh Khê) nước đã ngập hơn nửa mét

Nước ngập tại khoa cấp cứu, Bệnh viện Đà Nẵng

Nhiều người dân, bệnh nhân rất lo lắng trước lượng mưa mỗi lúc một lớn

Chiều tối 14-10, bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau ít giờ mạnh lên thành bão. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 19 giờ, tâm áp thấp nhiệt đới đang cách Đà Nẵng - Quảng Nam khoảng 190 km về phía Đông Đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo trong đêm nay và sáng mai, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây bắc và suy yếu dần, đến 7 giờ ngày 15-10, tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền ven biển khu vực Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Học sinh Đà Nẵng nghỉ học ngày 15-10 Trước diễn biến của bão số 5, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng vừa có công văn cho phép các cơ sở mầm non không nhận giữ trẻ, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên nghỉ học từ ngày 15-10. Các trường, trung tâm ở địa bàn thấp trũng thường xuyên theo dõi diễn biến bão, mưa lũ để kịp thời thông báo cho học sinh, phụ huynh, giáo viên. Báo cáo cho Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, UBND quận huyện, chủ động đề xuất phương án cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên nghỉ học phù hợp tình hình thực tế.

Tác giả: Hải Định

Nguồn tin: Báo Người lao động