Đường Nhuệ nhờ bạn đi "đàm phán" đền bù sau khi đánh người trong trụ sở công an

Tuy nhiên, hết thời hạn vẫn chưa xác định được bị can, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án vào ngày 20/4/2015. Cáo trạng cũng nêu, trong lời khai người làm chứng có ông Bùi Mạnh Hùng (SN 1973, tại huyện Kiến Xương) cho biết, khoảng cuối tháng 11/2014, ông Hùng có nhận được điện thoại của Nguyễn Xuân Đường về việc Đường có xảy ra đánh nhau với với mẹ con bà Lý và nhờ ông Hùng đến gặp gia đình bà Lý để đền bù, giảng hòa. Do là chỗ quen biết với ông Mai Ngọc Thanh (chồng bà Lý) nên ông Hùng đã nhận lời và đến gặp ông Thanh nói chuyện, nhưng không được được ông Thanh chấp nhận. Còn lời khai của ông Thanh thể hiện rõ việc ông Hùng có đến nhà gặp gỡ vợ chồng ông xin đền bù, nhưng thời điểm đó bà Lý vợ ông bị Công an Hà Nội đưa đi giải quyết vì liên quan đến vụ việc khác nên ông Thanh không đồng ý hòa giải.