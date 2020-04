Đường 'Nhuệ' bị khởi tố thêm tội 'Cố ý gây thương tích'

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18-11-2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Qua công tác điều tra vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18-11-2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm (TP Thái Bình), ngày 21-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại Khoản 2, Điều 104, Bộ luật Hình sự năm 1999.

Quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân TP Thái Bình phê chuẩn.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đang phối hợp Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp tiếp tục điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.

Vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18-11-2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm là vụ án Đường "Nhuệ" và đàn em đánh người ngay tại trụ sở công an đã từng bị đình chỉ điều tra.

