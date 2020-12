Mặc dù vậy, sau hơn 15 năm triển khai, trên cung đoạn chỉ gần 1,2 km vẫn còn hơn 380m chưa được giải phóng mặt bằng để thi công. Điều này đã làm cho 28 hộ dân ở Khối Tân Phượng, Phường Vinh Tân rơi vào tình cảnh đi không được, ở không xong. Vậy vì sao lại xảy ra tình huống như vậy, nội dung này sẽ được phản ánh ngay sau đây.

Your browser does not support the video tag.

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An