Đường dây vận chuyển ma tuý từ Châu Âu về Việt Nam bằng phát chuyển nhanh

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng đầu tháng 6/2020, Công an quận Hoàng Mai phát hiện một đường dây vận chuyển ma túy lớn từ Đức qua cửa khẩu sân bay Quốc tế Nội Bài về Việt Nam rồi đưa đi các nơi tiêu thụ như TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.

Đối tượng và tang vật bị Công an quận Hoàng Mai thu giữ trong vụ án

Quá trình đấu tranh, đến khoảng 9h45 ngày 22/6, tại khu vực ngõ 24 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Hoàng Mai bắt quả tang 2 đối tượng gồm Nguyễn Văn Lộc (SN 2003) và Phan Công Dũng (SN 2005, HKTT tại phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội) có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1 hộp giấy bên trong có 3 lọ nhựa chứa khoảng 2.000 viên nén hình tam giác màu xanh.

Các đối tượng khai nhận đây là ma túy tổng hợp đang chuẩn bị giao vào cho một đối tượng ở TP. Hồ Chí Minh qua tuyến xe khách Hà Nội – TP Hồ Chí Minh.

Tiếp tục đấu tranh, lực lượng chức năng bắt giữ thêm 3 đối tượng là Nguyễn Duy Sáng; Nguyễn Văn Trường (SN 2003, cùng trú tại Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An) và Ngô Đình Hòa (SN 2002, HKTT tại Hưng Nguyên, Nghệ An).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng trên, lực lượng chức năng thu giữ 23 lọ nhựa có chứa các viên nén nhiều màu (khoảng 16.500 viên) được trà trộn vào các loại thuốc tân dược khác ở bên trong thùng xốp để tại phòng trọ. Các đối tượng khai đây là ma túy tổng hợp đang chờ để vận chuyển cho các đối tượng đặt mua ma túy.

Ngoài ra, từ lời khai của các đối tượng, lực lượng chức năng còn bắt giữ thêm Chu Văn Kiên (SN 1984, HKTT Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An), Chu Văn Đăng (SN 1988, HKTT Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An), Nguyễn Đức Hà (1985, HKTT phường Trương Định, Hai Bà Trưng) là người mua ma túy của Sáng và đồng bọn đồng thời thu giữ một số lượng lớn ma túy được các đối tượng phân tán tại nhiều “nhà kho chứa đồ” nằm rải rác trên địa bàn TP Hà Nội.

Kết quả giám định sơ bộ xác định tổng số ma túy thu giữ được của các đối tượng có trong vụ án là khoảng 35.000 viên có trọng lượng là 9,234 kg là ma túy tổng hợp loại MĐMA.

Căn cứ vào lời khai của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam với 6 đối tượng gồm Lộc, Sáng, Dũng, Trường, Hòa và Hà về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; đồng thời làm rõ vai trò chủ mưu, cầm đầu của Nguyễn Tiến Thế khoảng 39 tuổi, thường trú tại xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An; hiện đang sống tại Đức.

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân