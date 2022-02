Đứng tim 3 giây khoảnh khắc cây lớn đổ rạp suýt đè trúng 2 đứa trẻ

Đoạn clip ghi lại tình huống nguy hiểm xảy ra vào lúc 17h ngày 23/2. Lúc này một hóm thợ đang mải mê xúc đất để chuẩn bị trồng cây. Một người thanh niên được phân công trèo lên cây để tỉa bớt cành lá trên cao.

Tuy nhiên, do cây chưa được chôn sâu vào lòng đất mà mới chỉ đặt hờ nên không hề có độ bám, đã mất thăng bằng và đổ sập xuống đất. Bên cạnh đó còn có 2 đứa trẻ đang chơi đùa suýt chút nữa đã bị thân cây đè trúng.

Your browser does not support the video tag.

Clip cây lớn bất ngờ đổ rạp suýt đè trúng 2 đứa trẻ

May mắn thay, một người đàn ông mặc áo trắng đứng gần đó đã nhanh chóng chạy lại đỡ thân cây. Đồng thời la lớn để hai cháu nhỏ chơi gần đó tránh xa.

Khoảnh khắc cây lớn đổ rạp suýt đè trúng 2 đứa trẻ

Mặc dù vụ việc không gây thiệt hại về người, nhưng tình huống "thót tim" trên đã khiến nhiều người quan tâm chia sẻ. Ai cũng cho rằng đây là bài học lớn đối với các vị phụ huynh trong việc trông chừng con em mình, tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc.

Một số ý kiến bình luận của dân mạng:

"Suýt chút nữa là cây đè trúng 2 đứa bé đang chơi rồi đấy. Mình chỉ xem clip thôi hoảng sợ thay. Cũng may có chú áo trắng đỡ một phần rồi chứ không thì rơi trúng 2 đứa nhỏ",

"Bố mẹ trông con phải chú ý chứ, chỗ đang vật liệu đất cát nguy hiểm thế kia để bé đứng chơi. Con mình cũng từng bị cây đè làm gãy chân, hồi phục mất 4 tháng. Sợ lắm các bác ạ",

"May là các bé không sao, chứ nhìn cái cây to lớn thế kia mà lỡ đè trúng mấy đứa nhỏ thì không dám tưởng tượng hậu quả nữa",

"Mọi người có thấy một nam thanh niên cũng bị rơi theo cây không, thật sự quá nguy hiểm đấy. Nếu tình huống cây đổ ra giữa đường nhiều xe cộ đi lại thì "to chuyện nữa",...

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: saostar.vn