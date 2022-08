Dùng súng cướp hơn 3,5 tỷ đồng của ngân hàng, nam thanh niên 24 tuổi bị phạt tù chung thân

Cách đây hơn 7 tháng trước, tại Phòng giao dịch Đình Vũ, Ngân hàng Vietcombank–Chi nhánh Hải Phòng, có địa chỉ ở phường Đông Hải 2, quận Hải An (TP. Hải Phòng) xảy ra vụ cướp gây rúng động khi đối tượng dùng súng uy hiếp bảo vệ, nhân viên ngân hàng và cướp đi số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an TP. Hải Phòng báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc-Thứ trưởng Bộ Công an và đề nghị Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) phối hợp, chỉ đạo các lực lượng Công an TP. Hải Phòng tập trung làm rõ và khẩn trương truy bắt đối tượng.

Nguyễn Văn Nam bịt mặt mang theo súng uy hiếp bảo vệ, nhân viên ngân hàng cướp đi số tiền lớn

Quá trình khám nghiệm hiện trường, thu thập các dấu vết liên quan, cơ quan công an xác định đối tượng gây ra vụ án trên là Nguyễn Văn Nam (SN 1998), trú tại thôn Minh Hồng, xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải (TP. Hải Phòng).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 23h đêm 8/1/2022, các lực lượng tham gia đấu tranh đã xác định đối tượng Nam đang lẩn trốn tại nhà nghỉ Bắc Sơn, thuộc tổ dân phố số 3, phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên). Đến 11h trưa hôm sau, đối tượng đã bị bắt giữ.

Liên quan đến vụ án nói trên, Tòa án nhân dân TP. Hải Phòng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án cướp tài sản tại Phòng Giao dịch Đình Vũ, Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Hải Phòng.

Đối tượng Nam bị lực lượng công an bắt giữ tại nhà nghỉ ở thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân nhân TP. Hải Phòng, khoảng tháng 12/2021, Nguyễn Văn Nam nảy sinh ý định cướp tiền tại ngân hàng nên đã chuẩn bị tìm mua 1 khẩu súng ổ quay, 1 khẩu súng bút tự chế và 47 viên đạn làm công cụ, phương tiện phạm tội.

Vào 7/1/2022, Nam mang theo súng đã nạp đạn đến Phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank Đình Vũ, dùng khẩu súng ổ quay đe dọa, dùng khẩu súng bút tự chế bắn gây tiếng nổ, uy hiếp nhân viên ngân hàng, chiếm đoạt số tiền 3 tỷ 595 triệu đồng; dùng súng đe dọa ông H.- nhân viên bảo vệ để chiếm đoạt 1 xe máy trị giá 7,8 triệu đồng làm phương tiện tẩu thoát. Sau khi tẩu thoát, Nam tiếp tục giữ 1 khẩu súng ổ quay, 1 khẩu súng bút tự chế và 47 viên đạn tại nơi trọ của mình.

Khi về đến nhà, đối tượng vào nhà thấy Trần Thị Thu Thủy (22 tuổi, cùng trú tại huyện Cát Hải, Hải Phòng, là bạn gái của Nam) đang nằm trong phòng, Nam lấy tiền đưa cho Thủy. Sau đó, đối tượng đem 1 số tập tiền có mệnh giá 500 nghìn đồng giấu trong phòng ngủ của Nguyễn Văn Hưng (là em ruột Nam).

Sau khi cướp được số tiền hơn 3,5 tỷ đồng, đối tượng mua xe phân khối lớn gần 700 triệu đồng

Toàn bộ số tiền còn lại cùng súng, đạn được đối tượng cho vào ba lô. Riêng quần áo mặc ngoài, giày, mũ, túi đeo trước ngực được Nam mang ra phía sau nhà đốt. Xong xuôi mọi việc, đối tượng đem theo ba lô đựng súng, đạn cùng số tiền còn lại đến nhà trọ tại phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc).

Ngày 8/1/2022, Nguyễn Văn Nam đi đến TP. Vĩnh Yên mua 1 điện thoại Iphone, rồi vào Showroom ở Hà Nội mua 1 xe máy nhãn hiệu Kawasaki trị giá 680 triệu đồng và chi tiêu cá nhân. Sau đó đối tượng đến thị xã Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên thuê) phòng trọ để lẩn trốn. Riêng Trần Thị Thu Thủy (bạn gái Nam), khi được Nam cho tiền đã đi mua máy tính, điện thoại và nhiều trang sức.

Khi xem thông tin trên mạng xã hội, ngày 7/1/2022, Thủy nhận ra đối tượng cướp tài sản tại ngân hàng chính là bạn trai Nguyễn Văn Nam và số tiền được Nam cho do phạm tội mà có. Tuy nhiên, Thủy không mang giao nộp số tiền cho cơ quan công an mà tiếp tục dùng số tiền này mua nhẫn, mỹ phẩm và chuyển vào tài khoản cá nhân; số tiền còn lại 1 tỷ 235 triệu đồng, Thủy gửi bạn cất giấu.

Đến 9/1/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an TP. Hải Phòng đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Nam và Trần Thị Thu Thủy.

Đối tượng Nguyễn Văn Nam bị HĐXX tuyên phạt tù chung thân

Sau khi phân tích đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo và xem xét nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nam tù chung thân về tội "Cướp tài sản" theo điểm a khoản 4 Điều 168 Bộ luật Hình sự; 2 năm 6 tháng tù về tội "Tàng trữ, sử dụng trái pháp vũ khí quân dụng" theo khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự. Tổng hợp hình phạt chung cho 2 tội, bị cáo Nam tù chung thân.

Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thu Thủy 10 năm tù về tội "Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" theo khoản 4 Điều 323 Bộ luật Hình sự.

Tác giả: Đức Tùy

Nguồn tin: giadinh.suckhoedoisong.vn