Dùng mạng xã hội lừa bán hàng rồi khóa tài khoản, lặn mất tăm

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Tĩnh chiều 14/9 thông tin, các lực lượng đơn vị này vừa phối hợp với Công an huyện Thạch Thất (TP.Hà Nội) bắt giữ đối tượng Phùng Việt Trinh (SN 1997, trú xã Động Trúc, huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phùng Việt Trinh là đối tượng lêu lổng, ăn chơi đua đòi, đã từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. CQĐT thông tin, sau khi bắt giữ Trinh, lực lượng công an còn khui ra thêm nhiều vụ việc tương tự mà đối tượng này đã từng thực hiện.

Tài liệu từ CQĐT, trước đó vào ngày 10/9, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Tĩnh nhận được tin tố giác của anh Đ.X.H. (SN 1985, trú xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) về việc bị lừa tiền khi giao dịch mua hàng qua mạng xã hội.

Phùng Việt Trinh đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo thông qua mạng xã hội

Theo đó, qua Facebook anh H. đọc được thông tin rao bán hộp sắt từ đối tượng Phùng Việt Trinh, kèm theo số điện thoại để liên lạc. Do có nhu cầu mua hộp sắt nên anh này đã chủ động liên lạc với Trinh, sau đó được tên này cho địa chỉ Zalo, thỏa thuận giá giao dịch là 44 triệu đồng.

Đối tượng Phùng Việt Trinh sau khi nhận thấy con mồi đã "cắn câu", lập tức yêu cầu nạn nhân chuyển tiền trước để thanh toán tiền hàng cho nhà cung cấp. Sau khi nhận tiền, đối tượng lừa đảo ngay lập tức chặn liên lạc, lặn mất tăm.

Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Tĩnh ngay khi nhận được tin báo đã tức tốc vào cuộc điều tra, cử những trinh sát dày dạn kinh nghiệm nhất nhanh chóng vào cuộc truy lùng kẻ lừa đảo. Ngay khi xác định được chính xác đối tượng lừa đảo, đơn vị này đã khẩn trương phối hợp cùng Công an huyện Thạch Thất (TP Hà Nội) bắt giữ, di lý đối tượng Trinh về Hà Tĩnh để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: giadinhonline.vn