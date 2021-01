Dựng lên màn kịch mai mối, 'nữ quái' ở Quảng Nam lừa đảo chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng

Ngày 5/1, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa thi hành quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Thanh Thùy (36 tuổi, trú xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt Thùy. (Ảnh: C.A)

Theo hồ sơ vụ việc, năm 2014, do quen biết với Thùy, người nhà chị N.T.T. (36 tuổi, trú xã Quế Xuân 2) nhờ Thùy mai mối cho T. một người đàn ông để tìm hiểu nhằm đi đến hôn nhân.

Lúc này, Thùy giới thiệu một người đàn ông tên Lê H.V. (quê huyện Đại Lộc, Quảng Nam) để mai mối và đưa số điện thoại của anh V. cho chị T. Tuy nhiên, thực chất đây là màn kịch mai mối do Thùy dựng lên bởi chính Thùy là người giả danh anh V. để nhắn tin trò chuyện với T.

Sau một thời gian, ngày 20/10/2014, Thùy giả danh V. và nhắn tin cho chị T. bảo rằng chuẩn bị sang công tác tại Nhật Bản 3 tháng. Cùng thời điểm này, Thùy gặp chị T. và xác nhận những thông tin "anh V." nhắn cho chị là thật.

Cuối năm 2014, Thùy đã dựng chuyện "anh V." bị tai nạn ở Nhật Bản, sau đó được đưa về TP.HCM và đang cần số tiền lớn để sang Pháp phẫu thuật.

Nhẹ dạ cả tin, chị T. đồng ý gửi tiền cho "anh V." thông qua Thùy. Trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến 2019, chị T. đã chuyển cho Thùy tổng số tiền 1,2 tỷ đồng với nhiều lý do khác nhau, cho đến khi chị T. biết người đàn ông tên V. mà Thùy giới thiệu là người đã có vợ và mọi chuyện từ đầu đến cuối do là Thùy dựng lên.

Tác giả: THANH BA

Nguồn tin: Báo VTC News