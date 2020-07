Đưa con đi bắt xe vào Nam, người mẹ bị tàu hỏa tông tử vong

Chiều 26-7, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cùng cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn trên đường sắt Bắc-Nam khiến bà Phạm Thị Đường (51 tuổi, trú xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) tử vong.

Hiện trường vụ xe ba gác chở hàng cố băng qua đường sắt Bắc-Nam bị tàu hỏa đâm, đẩy trượt trên đường ray. Ảnh: ĐS.

Gần trưa 26-7, bà Đường đưa con từ nhà xuống quốc lộ 1A để bắt xe vào Nam. Khi đang đứng chờ xe khác dưới cầu vượt đường sắt Bắc-Nam tại ngã ba Yên Lý (xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu) thì bà Đường băng qua đường sắt để đi vệ sinh. Cùng lúc đó, tàu Thống Nhất hiệu SE8 chạy hướng TP.HCM- Hà Nội, lao tới, tông trúng bà Đường. Cú tông mạnh khiến bà Đường văng ra, tử vong.

Trước đó, sáng 25-7, trên đoạn đường sắt Bắc-Nam (qua xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cũng xảy ra vụ tai nạn giữa tàu hỏa và xe ba gác chở hàng, làm một người bị thương nặng.

Vào thời điểm trên, xe ba gác chở hàng đi từ quốc lộ 1A rẽ vào đường dân sinh cắt qua đường sắt Bắc-Nam. Cùng lúc đó, tàu hỏa mang số hiệu D18E - 605 chạy theo hướng từ Hà Nội-TP.HCM, đang lao tới, đâm ngang xe ba gác. Cú đâm mạnh, đẩy xe ba gác trượt trên đường ray chừng 100m rồi đoàn tàu mới dừng được. Người lái xe ba gác văng ra, bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

