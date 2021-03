Dù đang bị truy nã, trụ sở của ông Hùng ‘Sara’ ở Nghệ An vẫn âm thầm sửa chữa

Vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bị can Trần Khắc Hùng - Chủ tịch HĐQT kiêm Viện trưởng Viện đào tạo liên tục trường Đại học Đông Đô với tội danh “Giả mạo trong công tác”. Ông Hùng cũng chính là Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Sara tại Nghệ An.

Tuy “ông chủ” đang bị truy nã, nhưng theo ghi nhận của Nhadautu.vn, khoảng một tuần trở lại đây, trụ sở chính của CTCP tập đoàn Sara (tại Km2, đường Lê Nin, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) đang được cải tạo, làm đẹp lại trụ sở.

Theo nguồn tin của Nhadautu.vn cho biết, hiện, một nửa của trụ sở đã được công ty này cho một trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Nghệ An thuê với giá 30 triệu đồng/tháng và trung tâm này đang thuê thợ sửa chữa, sơn lại để phù hợp với công việc giảng dạy của họ.

Trụ sở của CTCP Tập đoàn Sara ở Km2, đường Lê Nin, TP. Vinh Nghệ An đang được thi công sửa chữa. Ảnh: Văn Dũng

Được biết, CTCP Tập đoàn Sara, tiền thân là CTCP Đào tạo và Phát triển Công nghệ thông tin Quốc gia, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2703000128 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 6/6/2003, với số vốn điều lệ ban đầu là 1,9 tỷ đồng.

Với chức năng chính là hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đào tạo công nghệ thông tin (CNTT), ngay sau khi thành lập, công ty đã cho ra đời Trung tâm Đào tạo và Phát triển CNTT Miền Trung, được thành lập theo quyết định số 3101/QĐUB.VX của UBND TP. Vinh và hoạt động theo Giấy phép số 2713000040 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An.

Đến tháng 9/2004 được sự cho phép của UBND tỉnh Nghệ An, công ty này tiếp tục nâng cấp Trung tâm Đào tạo và Phát triển CNTT Miền Trung thành Trường Trung học Chuyên nghiệp Dân lập Kỹ thuật Công nghệ theo quyết định số 3413/QĐUB.VX ngày 9/9/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Chức năng là đào tạo và liên kết đào tạo các ngành, nghề được các cấp có thẩm quyền cho phép, trường đã mở hai mã ngành đào tạo chính quy là trung cấp CNTT và trung cấp hạch toán kế toán.

Phía trong trụ sở đang được phá dỡ, sửa chữa lại. Ảnh: Văn Dũng

Từ ngày 6/2/2006 công ty chuyển về trụ sở làm việc mới tại Km số 2 - Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh (nay là đường LêNin) – TP. Vinh - tỉnh Nghệ An, với diện tích khuôn viên 6.500 m2, diện tích xây dựng 2.200m2 gồm 2 nhà 5 tầng và 1 toà nhà 8 tầng. Cũng trong năm 2006, công ty này thành lập thêm hai chi nhánh là Chi nhánh Sara Hi-tech và Chi nhánh Khách sạn Sara Thành Vinh.

Thời điểm bấy giờ mặc dù đã phần nào tạo dựng tên tuổi trong giới kinh doanh, nhưng cái tên Hùng “Sara” chỉ biết đến trọng phạm vi Nghệ An. Để tạo dựng tên tuổi trên toàn quốc, sự kiện “nổi đình, nổi đám” nhất của CTCP Tập doàn Sara chính là ra mắt Câu lạc bộ bóng đá Sara Thành Vinh, tham dự ở giải hạng Ba do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức.

Cái tên Trần Khắc Hùng – ông chủ trẻ đội bóng ngày càng lan rộng trên toàn quốc. Người ta biết đến ông Hùng không chỉ là Chủ tịch của CLB bóng đá Sara Thành Vinh, mà còn là Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Sara Việt Nam, nơi tập hợp của nhiều trường đào tạo, viện nghiên cứu, trung tâm thử nghiệm và là “nhà cung cấp hàng đầu” về phát triển các sản phẩm và dịch vụ tiên tiến về công nghệ thông tin.

Một nửa của trụ sở này đang được thi công sửa chữa và sắp hoàn thành. Ảnh: Văn Dũng

Ngày 17/3/2008, cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Sara được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà nội, với Mã chứng khoán (SRB).

Tuy nhiên, cũng từ thời điểm này, các hoạt động của Sara tại Nghệ An dần “im hơi lặng tiếng”, Trường Trung học Chuyên nghiệp Dân lập Kỹ thuật Công nghệ cũng rơi vào tình trạng “đìu hiu chợ chiều”. Ngoài ra khách sạn Sara bị cấm hoạt động do sử dụng sai mục đích (hiện nay, khách sạn này được cho thuê phòng trọ theo diện ký túc xã cho học viên).

Mặc dù nằm ở vị trí đắc địa ở TP. Vinh, tuy nhiên, Trường Trung cấp Y khoa Miền Trung (của CTCP Tập đoàn Sara) luôn nằm trong tình trạng “vắng khách”. Ảnh: Văn Dũng

Trước thực trạng trường Trung học Chuyên nghiệp Dân lập Kỹ thuật Công nghệ hoạt động không hiệu quả, tháng 2/2016, CTCP Tập đoàn Sara đã chuyển hướng loại hình đào tạo thành Trường Trung cấp Y khoa Miền Trung với nhiều chuyên ngành đào tạo như trung cấp y sĩ y học cổ truyền, trung cấp dược, trung cấp nghề điều dưỡng, sơ cấp nghề y tế thôn bản, sơ cấp nghề vật lý trị liệu…

Tuy nhiên, cũng như các lĩnh vực kinh doanh khác của CTCP Tập đoàn Sara, trường Trung cấp Y khoa Miền Trung cũng chung số phận “vắng khách”, không nhiều học viên theo học. Hiện nay, theo quan sát thì trường này không còn thấy học viên ra vào và các lớp học cũng không thấy mở cửa.

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: nhadautu.vn