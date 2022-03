Dự án vừa triển khai đã bị "tuýt còi": Đúng cả sao vẫn đình chỉ?

Như Báo Giao thông đã đưa tin: Dự án quần thể khu vui chơi, giải trí và du lịch ven sông Lam tại phường Bến Thủy, được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận, phê quyệt; Sở TN&MT Nghệ An cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Sở Xây dựng Nghệ An cấp giấy phép xây dựng… Đặc biệt, được chính Sở NN&PTNT Nghệ An có các văn bản số 1982 ngày 10/8/2018 và 2804/SNN-CCTL ngày 03/8/2021 kèm theo bản vẽ mặt bằng tỷ lệ 1/500 khẳng định: Khu vực thực hiện dự án được phép quy hoạch xây dựng và không thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều 26 của Luật Đê điều; không ảnh hưởng đến tiêu thoát lũ sông Lam. Thế nhưng, khi chủ đầu tư vừa triển khai dự án thì liên tiếp bị Chi cục Thủy lợi Nghệ An lập biên bản vi phạm và đình chỉ xây dựng. Lý do: Vi phạm Điều 26 Luật Đê điều, Điều 21 Nghị định 104/2017.