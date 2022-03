Dự án ven biển ở Nghệ An 15 năm không triển khai nhưng không bị thu hồi

Your browser does not support the video tag.

Dự án Tổ hợp sân Golf, khách sạn và biệt thự Cửa Lò của Công ty CP Golf Biển Cửa Lò được UBND tỉnh Nghệ An cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngày 27/4/2007 với diện tích 132,478 ha. Quy mô 01 sân golf 18 lỗ, 01 khách sạn tiêu chuẩn 5 sao gồm 420 phòng, 01 khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao gồm 300 phòng, 284 căn biệt thự, khu vui chơi thể thao-dịch vụ bãi biển và các công trình phụ trợ.

Trong đó quy định tiến độ thực hiện dự án là 5 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Năm 2014, ông Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký văn bản điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án lên 8 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đầu tư (2007 - 2015).

Tuy nhiên, đến nay đã gần 15 năm, dự án chỉ mới hoàn thành 1 sân golf 18 lỗ, 10 căn biệt thự mẫu, còn các hạng mục khác như khách sạn 5 sao 420 phòng, khách sạn 3 sao 300 phòng, gần 300 căn biệt thự, khu vui chơi thể thao-dịch vụ bãi biển đến nay vẫn chưa xây dựng.

Mặc dù đã được gia hạn nhưng chủ đầu tư không chịu triển khai xây dựng để hoàn thành dự án, nhưng không hiểu vì lý do gì mà lãnh đạo tỉnh Nghệ An vẫn không thu hồi những khu đất bỏ hoang trong dự án mà chủ đầu tư đang bỏ hoang 15 năm, không xây dựng.

Đặc biệt, tại khu vực bờ biển của dự án nằm ở phía đông đường Bình Minh, chủ đầu tư không triển khai xây dựng khiến người dân địa phương, du khách về Cửa Lò thiếu thốn nơi để vui chơi giải trí, tắm biển.

Sau gần 15 năm, đa số các công trình xây dựng của Dự án Tổ hợp sân Golf, khách sạn và biệt thự Cửa Lò đều nằm trên giấy.

Trong khi quỹ đất của thị xã Cửa Lò gần như đã cạn kiệt, thì khu vực bãi biển của dự án này vẫn bỏ hoang, rác thải tràn ngập gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường.

Như VTC News đã phản ánh, đến nay ở tỉnh Nghệ An có rất nhiều dự án bỏ hoang, chậm tiến độ. Có những dự án "rào tôn đắp chiếu" quanh năm, nhưng không hiểu vì sao tỉnh Nghệ An vẫn "ưu ái" cho tồn tại, kéo dài từ năm này qua năm khác mà không thu hồi.

