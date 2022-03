Dự án ven biển chậm tiến độ ở Nghệ An: Chủ đầu tư nói gì?

Liên quan đến dự án Tổ hợp sân Golf, khách sạn và biệt thự Cửa Lò (Nghệ An) chậm tiến độ, mới đây Công ty Cổ phần Golf Cửa Lò vừa cung cấp thêm một số thông tin cũng như lý do chậm tiến độ thi công của dự án.

Công ty Cổ phần Golf Cửa Lò cho biết, về tiến độ thực hiện, đơn vị đã hoàn thiện rất nhiều hạng mục công trình để đưa vào hoạt động và sử dụng gồm: Sân Golf 18 lỗ tiêu chuẩn quốc tế: Sân Golf, Nhà điều hành câu lạc bộ, sân tập Golf, nhà xe điện và các công trình phụ trợ với diện tích gần 70 hecta là hạng mục chính đã hoàn thành và được đưa vào hoạt động từ tháng 5/2010. Sân Golf Cửa Lò là một trong những sân Golf đạt tiêu chuẩn đầu tiên của khu vực Bắc miền Trung.

Dự án Tổ hợp sân Golf, khách sạn và biệt thự Cửa Lò (Nghệ An) chậm tiến độ.

Khu dân cư đường Nguyễn Sinh Cung được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch các khu chức năng từ năm 2010 với diện tích 17,2 hecta và đến năm 2018 điều chỉnh bổ sung quy hoạch một số chức năng cho phù hợp với thực trạng sử dụng. Hiện hoàn thiện các trạm điện và toàn bộ hệ thống đường, mương nước thoát nước cho dự án, trồng cây xanh khu công viên và hồ nước sinh thái, hệ thống thoát nước nội bộ và lắp đèn chiếu sáng. Đã chuyển nhượng cho các hộ gia đình xây dựng nhà ở đối với các khu quy hoạch được cho phép.

Khu biệt thự cao cấp: Toàn bộ hạ tầng giao thông, điện nước, công viên xây xanh đã được hoàn thiện đồng bộ khu biệt thự. Đã đưa vào khai thác cho khách lưu trú 20 căn.

Nói về nguyên nhận chậm trễ của dự án, Công ty Cổ phần Golf Cửa Lò cho hay, dự án Đại lộ Vinh - Cửa Lò (được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại quyết định số 994/QĐ-UBND-CN ngày 3/3/2010 và phê duyệt điều chỉnh ngày 2/5/2012). Ngày 19/8/2019, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 3228/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch phân khu Đại lộ Vinh - Cửa Lò. Là dự án có ranh giới tiếp giáp cuối tuyến đường về Cửa Lò nên nằm trong quy hoạch tổng thể phân khu, do đó, dự án phải tạm dừng thi công các hạng mục để chờ chủ trương điều chỉnh phù hợp.

Phương án quy hoạch lại không gian phía đông đường Bình Minh của UBND thị xã Cửa Lò đã triển khai và vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện nên dự án vẫn chưa thể thực hiện thi công ở những khu vực liên quan. Ngoài ra, theo chủ trương tại Nghị quyết số 18 của HĐND tỉnh Nghệ An phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng đường Bình Minh cũng có ảnh hưởng đến khu vực bờ biển dự án.

Ngoài ra, theo Công ty Cổ phần Golf Cửa Lò, trong hai năm gần đây, cũng như các doanh nghiệp du lịch - dịch vụ trên toàn quốc, đơn vị cũng chịu tổn thất và ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Nhiều thời điểm, công ty phải tạm dừng hoạt động để thực hiện phòng chống dịch theo yêu cầu của chính quyền.

