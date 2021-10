Dự án Đường ven biển thiếu mặt bằng thi công

Dự án Đường ven biển giai đoạn 1 tại Nghệ An đang thiếu mặt bằng để triển khai.

Theo số liệu báo cáo từ Ban quản lý dự án Công trình Nghệ An, sau 13 tháng thi công, đến nay Dự án Đường ven biển đã được các nhà thầu hoàn thành 5 km thảm nhựa, dải cấp phối đá dăm 2 lớp được 6,3 km. Tuy nhiên, do việc chưa thể GPMB nên khoảng 1,2 km vẫn còn vướng mắc.

Cụ thể, tại huyện Nghi Lộc hiện còn phần đất ở nút giao QL46 (3 hộ có nhà) và 30m tuyến chính (1 hộ) chưa xong mặt bằng.

Trong đó, hộ bà Nguyễn Thị Thu (xã Khánh Hợp) với tổng diện tích là 928,8m2, diện tích bị thu hồi là 375,5m2 đất vườn. Đến nay, bà Thu đã nhận tiền tài sản. Song, trong phần diện tích bị thu hồi có công trình nhà ở của hộ anh Cường (con bà Thu). Do đó, bà Thu đề nghị bồi thường phần diện tích thu hồi 375,5m2 là đất ở và giao 1 lô đất tại khu tái định cư cho hộ anh Cường, phần còn lại bà Thu tiếp tục sử dụng.

Ngoài ra, tại địa phương này còn có 3 hộ do chưa phân định được tài sản xây trên đất đã cấp giấy chứng nhận và trên đất hành lang, nên chưa thể kiểm kê tài sản. Trước sự việc này, UBND huyện Nghi Lộc đã thành lập đoàn để xác định lại ranh giới hành lang làm cơ sở để lập kiểm kê, kiểm đếm, lập phương án bồi thường. Hiện đã xác định xong chân đường, hành lang đường bộ, nhưng lại đang gặp khó khăn trong việc xác định ranh giới thửa đất để thực hiện bồi thường GPMB.

Trong khi đó, tại thị xã Cửa Lò có hơn 6,3 km cần GPMB phục vụ dự án Đường ven biển. Nhưng hiện nay vẫn còn 37 hộ chưa giao mặt bằng cho dự án, bởi còn có một số vướng mắc như tranh chấp ranh giới lẫn nhau (2 hộ tại phường Nghi Hòa), một số hộ chưa nhận tiền, do đang có đơn kiện phản ánh giá bồi thường thấp so với giá thị trường. Ngoài ra, còn vướng mắc đường nước tại nút giao với đường TL535, đường điện hạ thế và trạm BTS.

Tìm hiểu về những vướng mắc trong việc GPMB cho Dự án Đường ven biển tại Nghệ An cho thấy: Chính quyền đã rất quyết liệt trong việc giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân. Đơn cử như tại huyện Nghi Lộc, trong quá trình thực hiện GPMB, cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường huyện suốt 7 tháng ròng vừa vận động, vừa gặp gỡ, thậm chí “họp” cùng với hội đồng gia tộc một dòng họ gần 500 người để tháo nút thắt, khi phần đất nhà thờ của dòng họ này nằm trong phần đất cần giải phóng.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Trung tâm Quỹ đất thị xã Cửa Lò cho biết: Bất cứ khi nào có thời gian, dù là buổi trưa, buổi tối, thứ 7, Chủ nhật, chúng tôi đều dành thời gian cho công tác vận động tại nhà. Trong khi đó, ông Nguyễn Đức An, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An cho biết: Đối với Dự án Đường ven biển, Sở Giao thông vận tải rất quyết liệt, tích cực phối hợp, đốc thúc các địa phương triển khai GPMB. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn hơn 1 km chưa có mặt bằng thi công. “Trong thời gian tới, sau khi dịch bệnh được kiểm soát, chúng tôi tiếp tục phối hợp với các địa phương tiếp tục vận động nhân dân nhận tiền, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án, cố gắng trước 15/10/2021” - ông An nói.

