Dự án đường ven biển Nghệ An hơn 4.650 tỷ đồng cam kết giải ngân 100% vốn trong năm 2022

Trong tỉnh

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An, dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) đoạn từ Km7-Km76 được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 2925/QĐ-UBND ngày 13/8/2021. Dự án cam kết giải ngân vốn đạt 100% trong năm 2022.