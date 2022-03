Dự án đường ven biển “đắp chiếu” vì vướng mặt bằng

Nguyên nhân được xác định là do một số hộ dân chưa thống nhất được phương án bồi thường, hỗ trợ. Việc chậm bàn giao mặt bằng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ hoàn thành dự án.

Tìm hiểu được biết, Dự án đường ven biển Cửa Lò được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 4429 ngày 29/10/2019 với chiều dài 6,352km, có điểm đầu ở Km 76+00 giao với quốc lộ 46, điểm cuối ở Km 83+500 giao với tỉnh lộ 535. Tổng mức đầu tư dự án là 521 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương 260 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương là 261 tỷ đồng. Dự án được triển khai thi công từ cuối tháng 7/2020, do Sở Giao thông vận tải Nghệ An làm chủ đầu tư.

Dự án đường ven biển đi qua thị xã Cửa Lò đang vướng mặt bằng thi công do một số hộ dân chưa đồng thuận phương án bồi thường, hỗ trợ.

Đây là tuyến đường thuộc dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) có chiều dài 83,5km, được chính phủ quy hoạch với quy mô đường cấp III đồng bằng, tổng mức đầu tư dự kiến 5.172 tỷ đồng. Tuyến đường ven biển tỉnh Nghệ An đoạn từ quốc lộ 46 đến tỉnh lộ 535 (Km76+00 - Km83+500) khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông của tỉnh Nghệ An và kết nối với mạng lưới đường bộ ven biển của cả nước; kết nối các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tỉnh Nghệ An với tỉnh Hà Tĩnh thông qua cầu Cửa Hội; kết nối Cảng Cửa Lò, Cảng biển quốc tế Vissai, Cảng DKC và các Khu du lịch Cửa Lò, Bãi Lữ, FLC... tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội - du lịch của tỉnh Nghệ An, đặc biệt là thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò; đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong vùng.

Trước đó, để đảm bảo mặt bằng cho các đơn vị thi công theo đúng tiến độ, UBND thị xã Cửa Lò đã ban hành quyết định thu hồi đất thực hiện dự án, yêu cầu các phường, xã giao cho các chủ sử dụng đất bị thu hồi, trường hợp chủ sử dụng đất không nhận thì niêm yết danh sách tại trụ sở chính quyền và nhà văn hóa khối, xóm. Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã phối hợp với các phường, xã thông báo cho chủ sử dụng đất nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thửa đất bị thu hồi bởi dự án để giao cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai lưu trữ, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo đúng quy định.

Đến hiện tại, thị xã Cửa Lò đã hoàn thành giải phóng mặt bằng hơn 6km, bàn giao cho chủ đầu tư và đơn vị thi công. Hiện đang còn hơn 200m đi qua đất của 10 hộ gia đình thuộc 2 phường Nghi Hòa và Nghi Hải chưa nhận tiền bồi thường.

Theo ghi nhận, tại phường Nghi Hòa dự án đi qua ảnh hưởng đến 1,310km đất nông nghiệp và 30 hộ dân, còn phường Nghi Hải bị ảnh hưởng 543m của 22 hộ dân. Tuy nhiên, đến nay mỗi phường còn 5 hộ gia đình chưa nhận tiền bồi thường. Các hộ dân này cho rằng đơn giá bồi thường về tài sản, đất đai thấp, các hộ đề nghị được bố trí thêm các suất tái định cư, yêu cầu bồi thường thêm phần sát chỉ giới... Một số còn có tranh chấp đất đai giữa các thành viên trong gia đình và tranh chấp với các hộ giáp ranh với nhau. Hiện đang có các đơn thư yêu cầu các cơ quan liên quan giải quyết, đang trong giai đoạn thụ lý trả lời cho công dân.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Cửa Lò cho biết: Thời gian qua, UBND thị xã Cửa Lò đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan, Trung tâm Phát triển Qũy đất và UBND các phường thành lập các đoàn chỉ đạo, tổ công tác để tháo gỡ các vướng mắc khó khăn cũng như tuyên truyền vận động các hộ chấp hành các chủ trương, chính sách của Nhà nước, nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng. “Hiện một số hộ dân chưa chấp thuận phương án bồi thường, Trung tâm phát triển quỹ đất sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động thêm, phấn đấu đến hết tháng 3/2022 sẽ hoàn thành bàn giao mặt bằng dự án này”, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Cửa Lò cho biết thêm.

Tại cuộc làm việc, đối thoại với các hộ dân phường Nghi Hòa, sau khi nghe các ý kiến, đề xuất, kiến nghị cũng như tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân và trả lời của các phòng, ban, ông Võ Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan tiến hành thực hiện đầy đủ các quy trình, thủ tục về đền bù giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật. Nếu các gia đình không thực hiện theo phương án tối ưu nhất mà thị xã đã tạo điều kiện thì sẽ thực hiện phương án cưỡng chế theo quy định.

