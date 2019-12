Dự án đường bộ Cao tốc Bắc – Nam: Tiến độ triển khai tại Nghệ An đứng thứ hai trên cả nước

Thứ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Nhật cùng đồng chí Lê Hồng Vinh – Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An có chiều dài gần 88km, gồm 2 tiểu dự án đi qua thị xã Hoàng Mai và các huyện: Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên.

Đến nay, theo tiến độ dự án đã giải phóng mặt bằng được 52km thuộc phần đất nông nghiệp. Các công tác khác như trính lục, trích đo đã phê duyệt được gần 97%, phê duyệt phương án bồi thường được gần 710 tỉ đồng, giải ngân xong nguồn vốn được cấp 660 tỉ. Các công tác tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật đang trong quá trình tập trung các bước chuẩn bị để triển khai.

Sơ đồ dự án cao tốc Bắc Nam đoạn phía đông qua địa bàn Nghệ An.

Theo kế hoạch tổng thể bàn giao mặt bằng, tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu trong tháng 1/2020 bàn giao xong đất nông nghiệp; Đất ở, đất vườn nhưng không phải tái định cư bàn giao trong tháng 3/2020; Đất ở, đất vườn phải tái định cư bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 8/2020; Xây dựng xong các khu tái định cư trong tháng 6/2020.

Nhiều địa phương nằm trong dự án gặp khó trong công tác giải phóng mặt bằng.

Tại buổi làm việc, các địa phương đã nêu ra một số khó khăn cần tháo gỡ như: xây dựng hạ tầng giao thông trong khu tái định cư còn nhiều bất cập; công tác đền bù cho một số công trình xây dựng trước khi căm mốc quy hoạch, công trình xây dựng trái phép trên kênh Vách Bắc cần có phương án cụ thể; Việc bố trí vốn để tiếp tục giải phóng mặt bằng cần được Bộ GT-VT quan tâm kịp thời. Về phía các sở ngành cũng có một số ý kiến như đề nghị lập hàng rào sau khi thu hồi đất; cần có phương án tổng thể trong di dời các công trình hạ tầng kỷ thuật.

Thứ trưởng Bộ GTVT phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Nhật ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Nghệ An và các địa phương cấp huyện. Đến nay, Nghệ An đang đứng thứ hai trên toàn tuyến về tiến độ công việc GPMB. Đối với đường giao thông nội bộ các khu tái định cư Bộ đưa ra quy chuẩn nhưng đồng ý để tỉnh quyết định đầu tư phù hợp với định hướng phát triển đô thị. Chậm nhất trước 20/1/2020 Bộ GT-VT sẽ tiếp tục bố trí vốn cho các các địa phương, cố gắng để giữa năm 2020 sẽ khởi công dự án đoạn qua tỉnh Nghệ An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh khẳng định, Nghệ An tiếp tục tập trung để giải quyết các vấn đề vướng mắc trong thẩm quyền; Đồng thời yêu cầu các đơn vị như viễn thông, điện, nước, cần trình phương án một lần để thống nhất trong quá trình bố trí di dời hạ tầng kỹ thuật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở GT-VT xây dựng phưng án, lập dự toán giao cho các huyện thực hiện việc bảo vệ sau khi thu hồi đất. Những vấn đề thuộc thẩm quyền cấp trên đề nghị Bộ GT-VT tiếp tục hỗ trợ một cách kịp thời./.

Tác giả: Nguyễn Toàn – Hữu Dũng

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An