Dự án cá rô phi Israel công nghệ cao mọc lên khu sinh thái tại Nghệ An: Chủ đầu tư và các bên liên quan nói gì ?

Như PLVN đã phản ánh trong bài viết: Dự án cá rô phi Isrenl công nghệ cao mọc lên khu sinh thái không phép, phản ánh về việc chủ đầu tư xây dựng 1 sân bóng nhân tạo và núi nhân tạo Ngũ Phúc không có giấy phép và không có trong quy hoạch.

Được biết, Dự án Nuôi cá rô phi ISREAL công nghệ cao được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty CP SYNOT ASEAN ngày 1/6/2017, tại QĐ 2333 với tổng vốn đầu tư hơn 50,7 tỷ đồng tại xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Diện tích quy hoạch 7ha, trong đó 15.000m2 làm ao sản xuất cá giống; 32.000m2 ao nuôi cá thương phẩm.



Để làm rõ thêm những phản ánh của người dân, Báo PLVN tiếp tục làm việc với chính quyền địa phương huyện Hưng Nguyên, ông Hồ Sỹ Hương - Phó phòng kinh tế hạ tầng – Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành do huyện thành lập vào cuối tháng 7/2020 vừa qua cho biết: "Sân bóng nhân tạo được xây dựng tại Dự án cá rô phi Isrenl công nghệ cao là có trong quy hoạch, và không có giấy phép, hiện doanh nghiệp đang xin điều chỉnh một số nội dung". Tuy nhiên trước đó, trong quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra lại lập biên bản sân cỏ nhân tạo xây dựng không có trong quy hoạch và không có giấy phép.

Tổng thể dự án

Được biết, ngày 24/08/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An có văn bản số 2932 về việc cho ý kiến điều chỉnh Dự án Nuôi cá rô phi Isreal công nghệ cao tại xã Hưng Mỹ, gửi sở Xây dựng, sở TN&MT, sở Du lịch, sở NN&PTNT, Cục thuế Nghệ An và UBND huyện Hưng Nguyên.

Chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh các nội dung sau: Tên dự án, diện tích khu đất, mục tiêu, quy mô. Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở nghành, địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ quản lý Nhà nước chuyên ngành và quy định pháp luật có liên quan cho ý kiến về đề xuất điều chỉnh của nhà đầu tư.



Ngoài ra, Đề nghị Cục thuế Nghệ An cho ý kiến tình hình thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước, báo cáo xác nhận tài chính năm 2018, 2019 gửi kèm so với báo cáo tài chính doanh nghiệp kê khai tại cơ quan thuế. Về vấn đề này, ông Lê Phạm Hùng - Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên cho biết: "Để tôi kiểm tra lại, nếu huyện đã nhận được văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư thì sẽ giao anh em kiểm tra và trả lời".

Dự án cá rô phi Isreal công nghệ cao nhìn từ trên cao

Để làm rõ hơn những thắc mắc của người dân trong việc chủ đầu tư dự án Dự án cá rô phi Isreal công nghệ cao xây dựng một số hạng mục nêu trên khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép PV đã có cuộc trao đổi vớiông Nguyễn Như Ý - Tổng giám đốc Công ty CP SYNOT ASEAN. Ông Ý cho rằng: “Sân bóng nhân tạo mà chúng tôi xây dựng là có trong quy hoạch đã được phê duyệt, còn khu vực mọi người gọi là núi Ngũ phúc, trong quy hoạch là làm nhà kho. Hiện nay, chúng tôi vẫn xây nhà kho ở khu vực đó, chỉ cách điệu phần mái phía trên làm núi cho đẹp cảnh quan, còn phần phía dưới vẫn là nhà kho".



Được biết, ngày 19/7/2020 Sở Xây dựng Nghệ An cấp giấy phép số 63 cho Công ty CP SYNOT ASEAN cho phép đơn vị này xây dựng các hạng mục công trình: Nhà văn phòng, nhà ở công nhân, nhà xưởng sản xuất, nhà kho và công trình phụ trợ, nhà máy nước, nhà bảo vệ, nhà thu gom rác, nhà để xe, cổng, hàng rào, san nền, hệ thống đường giao thông nội bộ, trạm bơm kênh tiêu, hệ thống điện thuộc dự án nuôi cá.

Khu vực bên dưới núi Ngũ phúc là nhà kho vẫn được chủ đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch

Trong giấy phép không có hạng mục sân bóng và một số hạng mục khác như Quyết định số 5704 UBND tỉnh Nghệ An ngày 24/11/2017 về việc Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án cá rô phi Isreal công nghệ cao. Về việc này, theo tìm hiểu của phóng viên tại Sở Xây dựng Nghệ An, một cán bộ chuyên môn tại Sở này cho biết: Dự án cá rô phi Isreal công nghệ cao theo quy định không cần xin cấp phép mà xây dựng theo Quyết định phê duyệt chi tiết. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp có đề nghị xin cấp phép thì sở vẫn cấp giấy phép. Như vậy, việc sân cỏ nhân tạo được xây dựng trong Dự án cá rô phi Isreal công nghệ cao đã được phê duyệt trong quy hoạch.

Ông Nguyễn Như Ý cho biết thêm: Do tình hình dịch bệnh covid 19 doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn. Hiện chỉ nuôi cá không đủ trang trải tiền lương cho công nhân chứ chưa nói đến các khoản khác, nên doanh nghiệp đang xin các cấp chính quyền chuyển đổi mô hình chăn nuôi kết hợp du lịch sinh thái.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Sao.baophapluat.vn