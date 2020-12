Dự án bệnh viện nghìn tỉ lớn nhất Bắc Trung Bộ nguy cơ 'vỡ trận'

Được biết, trong Cổ phần của Công ty CP Bệnh viện HNĐK Nghệ An thì Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An góp 104 tỉ đồng (tương đương 40% vốn điều lệ), Công ty Cotec HealthCare góp 132,6 tỉ đồng, Cotec Group góp 23,4 tỉ đồng. Toàn bộ số vốn còn lại (hơn 1.000 tỉ đồng) là vay ngân hàng. Hiện tại, Ngân hàng BIDV chi nhánh Nghệ An cũng đã giải ngân cho Chủ đầu tư dự án hơn 700 tỷ đồng.