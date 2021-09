Đột nhập nhà "bà trùm", bắt 10 đối tượng trên chiếu bạc, thu hơn 700 triệu

Rạng sáng 11/9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương cùng Công an huyện Bình Giang, Công an thị trấn Kẻ Sặt bắt quả tang 10 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ở thị trấn Kẻ Sặt.

Theo đó, vào khoảng 3h50 ngày 11/9, Tổ công tác ập vào nhà của Nguyễn Thị Dung (SN 1973), ở khu dân cư số 3, thị trấn Kẻ Sặt, bắt quả tang 10 đối tượng đang say sưa sát phạt nhau dưới hình thức xóc đĩa.

Nhóm đối tượng bị bắt quả tang khi đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa

Thời điểm kiểm tra, công an thu giữ trên chiếu bạc 726 triệu đồng. Xác minh ban đầu, các đối tượng đến từ nhiều tỉnh, thành phố khác nhau.

Cụ thể, gồm Nguyễn Văn Tới (SN 1991, ở thôn Ngọc Nhuế, xã Tân Phúc, huyện Ân Thi, Hưng Yên); Nguyễn Văn Thắng (SN 1986, ở phường Hiệp An, Kinh Môn); Nguyễn Văn Tuyên (SN 1985, ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội); Nguyễn Văn Đến (SN 1985, ở thôn An Mô, xã Lê Lợi); Vũ Quốc Đoàn (SN 1984, ở thôn An Dật, xã Hồng Khê, huyện Bình Giang; Hải Dương), Nguyễn Phương Linh (SN 1992), ở khu dân cư Vĩnh Xuân, phường Mạo Khê, Tx Đông Triều, Quảng Ninh).

Trần Văn Bình (SN 1981, ở khu dân cư Nhân Hưng, phường Chí Minh) và Phạm Bá Thư (SN 1983, ở khu dân cư Nguyễn Trãi 1, phường Sao Đỏ) cùng Nguyễn Văn Thuận (SN 1981, ở phường An Lạc), cùng TP Chí Linh (Hải Dương);

Ngoài ra, cơ quan công an triệu tập một số đối tượng khác liên quan để làm rõ sự việc.

Được biết, tại nhà của đối tượng Nguyễn Thị Dung được coi là tụ điểm đánh bạc có quy mô lớn, diễn ra trong thời gian dài và có nhiều đối tượng tham gia.

Hiện vụ việc vẫn đang được làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Việt Hòa

Nguồn tin: Báo Giao thông