Đột kích sòng bài binh theo kiểu Ấn Độ của Thành "trọc"

Ngày 20-4, Công an TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ 12 đối tượng để xử lý về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình và quản lý đối tượng, chiều 19/4, Đội CSHS Công an TX Bến Cát phối hợp cùng Công an phường Thới Hoà bất ngờ bao vây, đột kích một căn nhà thuộc khu phố 3B, phường Thới Hoà do Nguyễn Văn Thành (tự “Thành trọc”, 49 tuổi, quê quán Tiền Giang) thuê lại.

Hiện trường sòng bài bị bắt quả tang.

Tại đây, lực lượng phát hiện, bắt quả tang Thành cùng 11 con bạc đang say sưa đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức bài binh theo kiểu Ấn Độ, thu giữ số tiền gần 100 triệu đồng cùng các tang vật khác có liên quan.

Quá trình điều tra xác định sới bạc trên do Thành đứng ra tổ chức, mỗi lượt con bạc làm cái Thành sẽ thu tiền xâu 50.000 đồng.

Thành "trọc" đối tượng cầm đầu.

Để qua mặt cơ quan chức năng, Thành quy định khi con bạc muốn vào chơi phải liên lạc trực tiếp với mình, được sự đồng ý thì mới mở cửa cổng cho vào chơi. Được biết, Thành là đối tượng có 01 tiền án, thuộc diện quản lý của Công an địa phương.

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Bến Cát tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.

Tác giả: Đ.Dự

Nguồn tin: congan.com.vn