Đột kích quán bar, phát hiện hàng chục người dương tính với ma túy

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Chiều 17/1, Công an thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị này vừa hoàn tất hồ sơ xử lý 27 đối tượng dương tính với ma túy tại quán bar Holiday Club, thuộc khu phố 1, phường IV, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Cụ thể, vào lúc 0 giờ 15 phút ngày 17/1, Công an thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Holiday Tây Ninh (Holiday Club) thuộc khu phố 1, phường IV, thành phố Tây Ninh do bà Hà Thị Mộng Huyền (sinh năm 1987, ngụ Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) làm đại diện.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 88 người (bao gồm khách và nhân viên) đang quay cuồng trong tiếng nhạc tại quán bar.

Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 27 trường hợp dương tính với ma túy.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 1 khẩu súng bắn bi, nhiều viên đạn bi và một số gói bột (nghi là ma túy) vương vãi trên sàn.

Bước đầu xác định cơ sở kinh doanh quá giờ theo quy định và để xảy ra tệ nạn ma túy tại cơ sở kinh doanh.

Hiện, vụ việc đang được Công an thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Tác giả: Phạm Thanh Tân

Nguồn tin: Vietnamplus.vn