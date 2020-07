Đột kích các đại lý cấp 2 trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Để chứng minh, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can trong một vụ án xảy ra trong thời gian dài, có tới 5.877 đại lý cấp 2 và 42.956.718 tài khoản người chơi trong hệ thống Rikvip/Tip.Club; đồng thời là vụ án có số lượng đối tượng liên quan lớn nhất từ trước đến nay, thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Từ tài khoản ảo, kỳ công tìm ra người thật

Khi các đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương bị bắt giữ, các đối tượng có liên quan đến đường dây đánh bạc qua game bài nghìn tỷ đồng đều nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên tìm mọi cách đối phó, tránh sự phát hiện của cơ quan Công an.

Bắt đầu từ việc trích xuất lại dữ liệu các máy chủ liên quan đến việc mua bán tiền ảo của 5.877 đại lý cấp 2 và 42 triệu tài khoản đánh bạc, các điều tra viên Phòng ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã có nhiều đêm trắng. Quá trình tìm kiếm, chủ yếu là phương pháp thủ công, bằng sự tỉ mỉ, họ đã có được bản ghi dữ liệu, từ đó tiếp tục tìm kiếm và đã xác định được 729.715 giao dịch mua bán rikvip của các đại lý cấp 2 và của các đối tượng đánh bạc để lại thông tin về khách hàng.

Từ những thông tin trên, lại tiếp tục một quá trình rà soát tỉ mỉ để loại trừ những dữ liệu trùng nhau, với hàng nghìn giao dịch liên quan đến các tài khoản. Sau đó, là quá trình gần nửa năm chờ đợi kết quả trả lời của các đơn vị có liên quan trả lời các yêu cầu của Phòng ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ để xác định chủ sở hữu của các tài khoản.

Gần nửa năm sau đó, cơ quan điều tra đã có thông tin của 77.000 tài khoản do các đơn vị có liên quan chuyển đến. Từ sơ sở dữ liệu này, lại tiếp tục một quá trình kiên trì, tỉ mỉ đối chiếu và xác định có hơn 60 tài khoản, đại lý cấp 2 liên quan đến 24 tỉnh, thành trong cả nước có mức giao dịch lớn cần phải xác minh.

Thông tin là vậy nhưng để xác định người sử dụng tài khoản đánh bạc là ai, địa chỉ ở đâu thì lại là điều không dễ dàng. Bởi thực tế cho thấy, thông tin trên game đều là ảo, việc xác minh, truy nguyên để tìm ra một con người cụ thể khó khăn chẳng khác gì mò kim đáy bể.

Những ngày đó, các điều tra viên đã phải đến từng trại giam, gặp gỡ số đối tượng là đại lý cấp 1 để thu thập thông tin, chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan. Trong số này, có trường hợp đang thụ án ở trại giam nhưng có những kẻ đã ra tù đi làm ăn ở khắp nơi nên việc thu thập dữ liệu, củng cố thông tin, làm rõ hành vi phạm tội của từng đối tượng không dễ dàng.

Đại tá Phạm Trường Giang, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chủ trì việc họp phá án.

Ngoài ra, các điều tra viên còn phải đối mặt với nhiều khó khăn khác trong việc xác định lượng tiền đánh bạc từng lần của các đối tượng, đảm bảo xử lý theo đúng tinh thần Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, đó là: “Khi xác định trách nhiệm hình sự đối với người đánh bạc không được tính tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng để đánh bạc của tất cả các lần đánh bạc, mà phải căn cứ vào từng lần đánh bạc để xem xét”.

Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động một lực lượng lớn điều tra viên, cán bộ điều tra ngày đêm nghiên cứu, tập hợp tài liệu chứng cứ, phân loại, thống kê đối tượng. Đồng thời còn tận dụng triệt để những thành tựu của khoa học công nghệ, công nghệ thông tin vào công tác điều tra, khám phá vụ án chưa từng có tiền lệ trong lịch sử tố tụng Việt Nam. Đảm bảo tiến độ điều tra vụ án theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng và lãnh đạo Bộ Công an.

Mánh khóe tinh vi vẫn không thoát tội

Từ các dữ liệu thu thập được, Phòng ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã bước đầu làm rõ hành vi “tổ chức đánh bạc” 6 đối tượng là đại lý cấp hai.

Đối tượng thứ nhất là Đoàn Trọng Cường (SN 1981, ĐKHKTT tại quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội). Cường sử dụng tài khoản có tên đăng nhập “doancuong8888”, tên hiển thị “doancuongrik” để làm đại lý cấp 2 cho Đại lý cấp 1 Nguyễn Văn Ngọc (Mr Ngọc - Bắc Giang), có tổng doanh số là 202.564.611.498 Rik (tương đương 168.128.627.543 đồng); sử dụng 3 tài khoản để làm đại lý cấp 2 cho Nguyễn Huy Bách (Mr Bách - Nam Định), gồm tài khoản có tên đăng nhập “miuin888”, tên hiển thị “doancuong889” có tổng doanh số là 6.330.217.047Rik (tương đương 5.254.080.149 đồng); tài khoản có tên đăng nhập “vunga8888”, tên hiển thị “miuin8888”có tổng doanh số là 79.926.871.849Rik (tương đương 66.339.303.635 đồng); tài khoản có tên đăng nhập “doancuong88”, tên hiển thị “miuin88”có tổng doanh số là 1.951.110.262Rik (tương đương 1.619.421.517 đồng).

Hoàng Văn Chiến (SN 1983, ĐKHKTT tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) sử dụng 2 tài khoản có tên đăng nhập “tai2233”, tên hiển thị “RikChien6789” và tên đăng nhập “tai5566”, tên hiển thị “RC6789” để làm đại lý cấp 2 cho Đại lý cấp 1 Trần Đăng Việt (Mr Việt - Hải Phòng), có tổng doanh số của đại lý “RikChien6789” là 115.069.572.719 Rik (tương đương 95.507.745.357 đồng) và đại lý “RC6789” là 25.032.155.915 Rik (tương đương 20.776.689.409 đồng).

Ngoài ra, Chiến còn sử dụng tài khoản có tên đăng nhập “Tbet666888” tên hiển thị “Tb666888” làm đại lý cấp 2 cho Đại lý cấp 1 Nguyễn Huy Bách (Mr Bách - Nam Định), có tổng doanh số là 10.392.040.073 rik (tương đương tiền là 8.625.393.261 đồng).

Trần Thị Thùy Dung (SN 1986, trú tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) đã sử dụng 3 tài khoản để làm đại lý cấp 2 cho Đại lý cấp 1 Vũ Văn Dũng (Mr Dũng - Sài Gòn), gồm tài khoản có tên đăng nhập “Hieuhehe02”, tên hiển thị “Rikhieunet” có tổng doanh số là 6.912.895.364 Rik (tương đương tiền là 5.737.703.152đ); tài khoản có tên đăng nhập “Hieuhehe01”, tên hiển thị “gamebaohen” có tổng doanh số là 1.113.501.140rik (tương đương tiền là 924.205.946đ); tài khoản có tên đăng nhập “Dailiriksao”, tên hiển thị “TIPDUNGHD” có tổng doanh số là 129.891.415.583 rik (tương đương tiền là 107.809.874.934đ).

Ngoài ra, Dung còn sử dụng 1 tài khoản có tên đăng nhập “Dailicon2”, tên hiển thị “trumrik002” để làm Đại lý cấp 2 cho Đại lý cấp 1 Hà Văn Thắng (Mr Thắng - Bắc Giang), có tổng doanh số là 62.899.597.248 rik (tương đương tiền là 52.206.665.716đ)

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ thực hiện lệnh khám xét nhà các đối tượng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Xuân Khang (SN 1988, ĐKHKTT tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội), sử dụng tài khoản có tên đăng nhập “taibank1”, tên hiển thị “xuankhang789” để làm đại lý cấp 2 cho Đại lý cấp 1 Vũ Văn Dũng (Mr Dũng - Sài Gòn), có tổng doanh số là 72.694.345.088 Rik (tương đương 58.155.476.070 đồng).

Hành vi “Tổ chức đánh bạc” của Nguyễn Minh Tuấn (SN 1986, ĐKHKTT tại xã Phú Thịnh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) sử dụng tài khoản có tên đăng nhập “tlg0911288188”, tên hiển thị “HT0911288188” để làm Đại lý cấp 2 cho Đại lý cấp 1 Vũ Văn Dũng (Mr Dũng - Sài Gòn), có tổng doanh số là 96.374.498.434 Rik (tương đương 79.990.833.700 đồng).

Đối tượng Lâm Tuấn Nghĩa (SN 1984, ĐKHKTT tạ thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) sử dụng tài khoản có tên đăng nhập “Lamcaohaidang1”, tên hiển thị “BanRikNQ” để làm đại lý cấp 2 cho Đại lý cấp 1 Tạ Quang Khoa (Mr Khoa - Hà Nội), có tổng doanh số là 73.792.342.898 Rik (tương đương 61.247.644.605 đồng).

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 12-6, cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ 6 đối trên. Đây là những đối tượng Đại lý cấp 2 có doanh thu lớn trong tổng số 5.877 Đại lý cấp 2 của hệ thống game bài RikVip/Tip.Club do cơ quan ANĐT, Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá từ năm 2017.

Mở rộng đấu tranh, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tiếp tục khởi tố bị can, đối với một số đối tượng về tổ chức đánh bạc gồm:

Nguyễn Văn Hiến (trú tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội). Hiến sử dụng tài khoản có tên đăng nhập “Htgame”, tên hiển thị “Rik8868999” để làm đại lý cấp 2 cho Đại lý cấp 1 Nguyễn Văn Ngọc (Mr Ngọc - Bắc Giang), có tổng doanh số là 73.792.342.898 Rik (tương đương 61.247.644.605 đồng).

Lê Văn Tới (địa chỉ tỉnh Hưng Yên). Tới sử dụng tài khoản có tên đăng nhập “huyentoi9090”, tên hiển thị “rikvanlam” để làm Đại lý cấp 2 cho Đại lý cấp 1 Lê Anh Dũng (Mr Dũng - Đà Nẵng), có tổng doanh số là 71.532.765.891 Rik (tương đương 59.372.195.690 đ).

Nguyễn Công Phúc (trú tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh). Phúc sử dụng tài khoản có tên đăng nhập “netphuc8691”, tên hiển thị “TONGRIKHY91” để làm đại lý cấp 2 cho Đại lý cấp 1 Lê Anh Dũng (Mr Dũng - Đà Nẵng), có tổng doanh số là 65.427.307.813 Rik (tương đương 54.304.665.484đ) Nguyễn Văn Lương (trú tại phường Cửa Nam, TP Vinh, tỉnh Nghệ An).

Đồng thời, khởi tố 2 đối tượng về hành vi đánh bạc là Nguyễn Giản Luân (tạm trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) và Đinh Quang Ngọc (ĐKTT tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình).

Hiện Cơ quan An ninh điều tra kêu gọi các đối tượng tham gia làm Đại lý cấp 2 của hệ thống game bài RikVip/Tip.Club nhanh chóng trình diện, khai báo với Cơ quan điều tra để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân