Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng làm việc với Tỉnh ủy Nghệ An

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Buổi làm việc tập trung vào các nội dung: Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; việc xây dựng Trường Chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đã ghi nhận những kết quả tỉnh Nghệ An đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trong tình hình dịch bệnh hết sức phức tạp. Nghệ An đã có cách thức lãnh đạo linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn tình hình của tỉnh và của cả nước, do đó dù có thời điểm số ca mắc COVID-19 tăng cao, song tỷ lệ tử vong thấp.

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, thời gian tới, với phương châm "không bằng mọi giá nhưng cũng không để chậm trễ", tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phục hồi và phát triển các lĩnh vực kinh tế-xã hội, dịch vụ, du lịch, sản xuất nông nghiệp. Nghệ An cần quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng trong nhiệm kỳ 2020-2025, phát triển nhanh và bền vững; ứng dụng khoa học công nghệ, tái cơ cấu và chuyển đổi số, lựa chọn những ngành trọng tâm, trọng điểm để đầu tư, phát triển; phát huy tiềm năng, lợi thế về tự nhiên, văn hóa, con người xứ Nghệ. Tỉnh ủy Nghệ An tập trung, chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, chất lượng, kiên định với chế độ, mục tiêu, lý tưởng. Song song với đó là tăng cường quản lý cán bộ, nâng cao ý thức của người học trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng.

Về việc xây dựng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh luôn tạo điều kiện tốt nhất để trường hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn, tuy nhiên tỉnh cần có đề án cụ thể. Ông Nguyễn Xuân Thắng mong muốn tỉnh Nghệ An tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc nghiên cứu khoa học; đồng thời tin tưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An sớm trở thành trường chuẩn trong năm 2022.

Về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết, với sự lãnh đạo triển khai toàn diện các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định 5 nhóm chương trình, 21 đề án trọng điểm, đến nay đã bàn, triển khai 15 đề án, đang xây dựng 5 đề án và điều chỉnh một đề án. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa và triển khai thêm một số đề án nhánh trên các lĩnh vực.

Năm 2021, với sự lãnh đạo quyết liệt, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kinh tế tỉnh Nghệ An duy trì đà tăng trưởng khá so với bình quân chung cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu ngân sách nhà nước 18.936 tỷ đồng, đạt 134,9% dự toán. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh đạt 86.354 tỷ đồng/mục tiêu đến năm 2025 là 500.000 tỷ đồng. Thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm đạt trên 44.114 tỷ đồng, trong đó tổng vốn dự án đăng ký mới đạt trên 31.197 tỷ đồng, đặc biệt có sự chuyển dịch tích cực của các nhà đầu tư nước ngoài có tiềm lực quan tâm đầu tư vào tỉnh. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu tại buổi làm việc.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung, thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai các đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bảo đảm tiến độ, kế hoạch đề ra; triển khai đồng bộ các giải pháp phục hồi nhanh kinh tế - xã hội; đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ. Tỉnh tận dụng mọi cơ hội để thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp; tiếp tục ưu tiên nguồn lực và tập trung triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm như: đường bộ cao tốc đoạn qua Nghệ An, đường ven biển, hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp; tích cực xúc tiến dự án cảng nước sâu và nâng cấp sân bay Vinh...

Bên cạnh đó, tỉnh nghiên cứu, sắp xếp, tổ chức lại và tăng cường liên kết, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở đào tạo trên địa bàn; đầu tư nâng cấp, xây dựng mới một số bệnh viện chuyên khoa thành cơ sở khám chữa bệnh hàng đầu khu vực; tiếp tục triển khai đồng bộ biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Về công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An Lê Thị Hoài Chung cho biết, năm 2021, tại Nghệ An, các chỉ tiêu đào tạo cao cấp lý luận chính trị thực hiện đạt 100% kế hoạch đăng ký, đảm bảo đúng theo quy định của Trung ương. Một số chỉ tiêu bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ vượt kế hoạch đăng ký. Trường tập trung triển khai bằng nhiều hình thức phù hợp, linh hoạt trong điều kiện vừa chống dịch, vừa thực hiện các nội dung đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình, kế hoạch của Trung ương và Tỉnh ủy đề ra. Nhiều cơ quan, đơn vị chủ động mở lớp, linh hoạt áp dụng hình thức trực tuyến trong điều kiện dịch bệnh nên tỷ lệ thực hiện đạt kết quả cao.

Nhằm tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định liên quan đối với hệ thống trường chính trị cấp tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An kiến nghị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có văn bản quy định theo phân cấp tạo điều kiện cho viên chức các trường chính trị được thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với các cấp có thẩm quyền quy định, hướng dẫn thống nhất về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức làm việc tại hệ thống các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để xây dựng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn mức 1 theo quy định số 11-QĐ/TW, tỉnh Nghệ An cần ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư xây dựng đội ngũ giảng viên Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn; cấp kinh phí để khuyến khích giảng viên học tập nâng cao trình độ Tiến sỹ, Thạc sỹ, Cao cấp lý luận chính trị. Tỉnh chú trọng bố trí nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt đáp ứng tiêu chí tăng tỷ lệ học viên học tập theo hình thức tập trung.

Tác giả: Tá Chuyên

Nguồn tin: baotintuc.vn