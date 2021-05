Đôi vợ chồng nghèo có 3 con nhỏ đều mắc bạo bệnh

3 con nhỏ cùng mắc bạo bệnh, chị Nhàn và anh Thắng phải chạy vạy khắp nơi để có tiền chữa trị cho các con. Ảnh: GĐCC

Anh Thắng và chị Nhàn sinh được 3 cháu là Nguyễn Đức An (SN 2005), Nguyễn Thị Minh Anh (SN 2008) và Nguyễn Đức Thịnh (SN 2018). Hai vợ chồng anh chị không có công ăn việc làm ổn định. Anh Thắng đi làm thuê phá dỡ công trình, cứ có người gọi là làm. Chị Nhàn có nghề may vá, ở nhà may vá thuê.

Tháng 6.2020, cháu An đang học lớp 9 thì có các biểu hiện đau đầu, buồn nôn. Chị Nhàn đưa con đi kiểm tra tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Oai (Hà Nội) thì phát hiện con mắc chứng thiểu năng tuần hoàn não, rối loạn thần kinh. Thế nhưng, căn bệnh của cháu An ngày một nặng hơn, chị cho cháu đi thăm khám tại Bệnh viện Quân Y 103 (Hà Nội). Tại đây, các bác sĩ kết luận cháu An mắc u não và được chuyển sang Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị. Từ tháng 6.2020 đến nay, cháu An đã phải trải qua 3 cuộc phẫu thuật với chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng. Mặc dù có bảo hiểm y tế, song chi phí ăn uống đi lại, mua thuốc ngoài cũng đủ khiến vợ chồng nghèo chạy vạy khắp nơi. Số nợ vay mượn chữa bệnh cho con chị Nhàn mới chỉ trả được một ít.

Nỗi bất hạnh của gia đình chị Nhàn chưa dừng lại ở đó khi cháu Minh Anh cũng phát hiện mắc căn bệnh sán não. Nhà nghèo, không có tiền chữa dứt điểm căn bệnh của con, chị Nhàn đành đưa cháu Minh Anh về nhà mua thuốc uống cầm cự. Không chỉ vậy, cháu Đức Thịnh là con út trong gia đình cũng mắc bệnh vẹo cổ. Ngoài việc phải chăm lo cho 2 con mắc bệnh não, chị Nhàn cũng phải thường xuyên nắn bóp, mua thuốc hằng tháng để chữa bệnh cho Thịnh.

Trong căn nhà đơn sơ của đôi vợ chồng nghèo cùng 3 con nhỏ mắc bạo bệnh chỉ có chiếc tivi là tài sản giá trị nhất. Chị Nhàn chỉ ước có thể gánh bệnh thay các con, mong các con khỏe mạnh tiếp tục sống, còn phần mình thế nào cũng được.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Duy Nhu - Chủ tịch xã Bình Minh - cho biết hoàn cảnh của gia đình chị Nhàn rất khó khăn. Hiện tại xã đang làm thủ tục, hoàn thiện hồ sơ để xin chế độ hỗ trợ cho trường hợp của cháu An.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD 21082 STK: 2204205431719 tại Ngân hàng Agribank, tên TK: Nguyễn Thị Nhàn, số điện thoại: 0394484697.

Tác giả: LƯƠNG HẠNH

Nguồn tin: Báo Lao động