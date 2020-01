Đối tượng táo tợn xông vào trạm thu phí cướp hàng chục triệu đồng

Đặng Đình Thiên tại cơ quan công an. Ảnh: TT

Trưa ngày 3/1, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai bắt giữ 1 đối tượng liều lĩnh cướp tiền tại trạm thu phí cao tốc Long Thành, Đồng Nai. Trên người đối tượng Công an thu giữ số tiền gần 40 triệu đồng liên quan đến vụ cướp. Đối tượng là Đặng Đình Thiên (31 tuổi, ngụ huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 45 phút ngày 3/1, tại buồng thu phí số 6 của trạm thu phí tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây (thuộc địa bàn huyện Long Thành), Thiên vờ hỏi thăm về một người quen rồi nhanh tay giật cọc tiền trong ngăn kéo bàn của nhân viên trạm thu phí Dương Thị Hồng Phượng.

Nghe tiếng chị Phượng tri hô, một số nhân viên trạm thu phí đã đuổi theo tên cướp nhưng không kịp. Khi tháo chạy, đối tượng để lại đôi dép lê tại hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an huyện Long Thành đã cử các trinh sát dày dạn kinh nghiệm vây ráp, truy bắt đối tượng. Sau 2h truy đuổi, Công an đã lần ra vị trí đối tượng này đang ẩn náu và bắt giữ.

Khám xét trên người nghi can, lực lượng công an thu giữ được gần 38,5 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.