Đối tượng chi 20 tỉ đồng để “điều chuyển” đại tá Đinh Văn Nơi nhận mức án đầu tiên

Trong quá trình điều tra vụ án này, Mãnh còn khai nhận bị một nhóm đối tượng lừa đảo, yêu cầu chi 20 tỉ đồng để giúp Mãnh điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi (nguyên Giám đốc Công an tỉnh An Giang, nay là Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh) đi nơi khác để Mãnh dễ làm ăn, vì đại tá Đinh Văn Nơi lúc đó luôn có những chỉ đạo quyết liệt trong việc chống hàng gian, hàng giả trên địa bàn An Giang. Ngày 28-10, sau 1 ngày xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang đã trả hồ sơ vụ án, đề nghị làm rõ một số yếu tố liên quan đến vụ án này.