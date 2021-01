Đối tượng bị truy nã được phát hiện trong khu cách ly

Đối tượng truy nã Bùi Văn Định tại cơ quan điều tra

Qua công tác phối hợp, rà soát các đối tượng tại khu vực cách ly, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cao Bằng vừa bắt giữ đối tượng truy nã Bùi Văn Định (SN 1988, hộ khẩu thường trú xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng) theo quyết định truy nã số 18 ngày 7/4/2010 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng về tội danh trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng cuối năm 2010, Định cùng một số người đã thực hiện hành vi trộm cắp giầy của một công ty sản xuất giầy dép đóng trên địa bàn huyện Thủy Nguyên. Khi sự việc bị phát hiện đối tượng đã bỏ trốn sang Trung Quốc. Sau hơn 10 năm lẩn trốn, cuối năm 2020, đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua địa phận tỉnh Cao Bằng và bị đưa đi cách ly tại Trung Đoàn 852.

Công an tỉnh Cao Bằng đã hoàn tất các thủ tục, hồ sơ để bàn giao đối tượng cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục xử lý trước pháp luật. Quá trình phát hiện, bắt giữ đối tượng, cơ quan công an đều thực hiện đầy đủ các nguyên tắc, quy trình phòng chống dịch Covid-19 bảo đảm tuyệt đối an toàn./.

