Đôi trẻ "ân ái" trong nhà hàng suốt 2 tiếng khiến những người xung quanh vô cùng bức xúc

Mới đây, trên mạng xã hội Đài Loan lan truyền một đoạn clip về một cặp đôi trẻ đang "ân ái" bên trong một nhà hàng, liên tục có những hành động nhạy cảm mà không hề quan tâm tới ánh mắt của những người xung quanh. Hành động của cặp đôi này đã khiến nhiều người bức xúc và phẫn nộ.

Theo trang HK01, sự việc này xảy ra vào tối ngày 28/9/2022 vừa qua tại một cửa hàng đồ ăn nhanh nổi tiếng tại thành phố Đài Bắc, Đài Loan. Một người đã vô tình chứng kiến hình ảnh này khi tới quán ăn nên quyết định quay lại clip, sau đó đăng tải lên một nhóm mạng xã hội Facebook, không thể ngờ lại gây chấn động.

Theo những hình ảnh trong video, có một cặp nam nữ còn rất trẻ đang ngồi ở chiếc bàn trong góc quán ăn. Sau khi ăn uống no say, cặp đôi này bắt đầu có những hành động thể hiện tình cảm với nhau. Không chỉ dừng lại ở ôm ấp, cầm tay, chàng trai còn đè hẳn cô bạn gái ra để hôn. Không những thế, cặp đôi này còn liên tục sờ soạng, đụng chạm vào những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể. Cặp đôi say đắm bên nhau như thể cả trái đất ngừng quay.

Nếu đó là chốn riêng tư hoặc kín đáo thì những hành động của cặp đôi này cũng chỉ là cách họ thể hiện tình yêu dành cho nhau. Tuy nhiên, đây lại là một quán ăn, được coi là nơi công cộng. Địa điểm cặp đôi này ngồi tuy ở trong góc nhưng đèn chiếu vào vẫn rất sáng, có thể nhìn rõ mồn một.

Người đăng đoạn clip cho biết, cho đến khi cặp đôi này rời khỏi quán ăn thì họ đã "ân ái" với nhau như vậy suốt gần 2 tiếng đồng hồ. Khi đó, trong quán ăn cũng khá đông người, bao gồm cả người già và trẻ nhỏ. Vì vậy, tất cả mọi người đều vô cùng sốc, khó chịu và bức xúc trước hành động đi quá giới hạn của đôi bạn trẻ.

Cư dân mạng Đài Loan đã để lại nhiều bình luận trái chiều về hình ảnh này:

"Dù yêu nhau thế nào thì cũng cần nghĩ đến sự phù hợp của việc thể hiện tình cảm chứ nhỉ? Sao không đến chốn kín đáo hơn mà nhất thiết phải làm trước mặt nhiều người như thế?".

"Họ nghĩ rằng cứ phải thể hiện trước mặt nhiều người thì mới là tình yêu à? Đúng là nông cạn".

"Sao không có ai đến nhắc nhở thế? Nếu là tôi, tôi sẽ phá cho đến khi cặp đôi đó rời khỏi đây thì thôi".

"Chắc chàng trai đang giúp cô gái lấy đồ ăn bị mắc trong răng ấy mà"...

Tác giả: DOÃN KỲ

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn