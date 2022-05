Đôi nam nữ xông vào nhà chửi bới, hành hung, tiếng gọi "Bố ơi" thất thanh, 1 người gục ngã

Một đoạn clip ghi lại vụ hỗn chiến gây chú ý trên các diễn đàn mạng xã hội. Theo diễn biến từ camera an ninh cho thấy rất đông người tụ tập trước khoảng sân rộng của một ngôi nhà.

Từ phía ngoài cổng, một người đàn ông hùng hổ chạy xông vào giữa sân, buông lời chửi bới. Đối tượng cũng dùng tay tát, xô đẩy cặp vợ chồng trung tuổi, đồng thời chạy đi tìm một cây gậy dài làm hung khí.

Vài giây sau, một người phụ nữ khác chạy vào, lao tới đánh người đàn ông trung niên tới tấp. Người này ngã khuỵu xuống đất, bất tỉnh tại chỗ. Xung quanh xen lẫn tiếng gọi "Bố ơi", cảnh tượng hỗn loạn.

Your browser does not support the video tag.

Gia đình hỗn chiến trước sân nhà, tiếng gọi "Bố ơi" thất thanh, 1 người gục ngã

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân của vụ ẩu đả. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng đã chỉ trích kịch liệt hành động bạo lực của đôi nam nữ trong đoạn clip.



Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc