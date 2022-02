Đôi nam nữ chạy xe máy bị tông giữa đường, camera "bóc" khoảnh khắc kinh hoàng

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 20h ngày 21/2 tại Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương. Toàn bộ diễn biến được camera an ninh ghi lại. Thời điểm này, đôi nam nữ chở nhau trên xe máy đang di chuyển sát vỉa hè bên phải. Người đàn ông cẩn thận bật xi nhan, nhìn trước ngó sau 2 lần rồi từ từ bẻ lái sang đường.

Tuy nhiên, vừa đi được 1/3 đường, xe máy phía sau bất ngờ lao với tốc độ cao tông trúng cặp đôi. Cú tông mạnh khiến chiếc xe bay ra xa cả chục mét, hai nạn nhân bị hất lên cao rồi ngã nhào xuống đường. Hậu quả xe máy hư hỏng nặng, đôi nam nữ may mắn chỉ bị thương nhẹ. Hiện chưa rõ thanh niên điều khiển xe máy ra sao.

Tác giả: Thiên Thanh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc