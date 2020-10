Doanh nghiệp nào trúng gói thầu gần 10 tỷ đồng do Sở GD&ĐT Nghệ An làm chủ đầu tư?

Ngày 23/10, Hệ thống đấu thầu Quốc gia đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 3: Mua sắm thiết bị trường mầm non năm 2020 cho 287 trường mầm non tại 21 huyện, thành phố và thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Sở GD&ĐT Nghệ An chủ đầu tư gói mua sắm thiết bị

Cụ thể, ngày 20/10, ông Thái Văn Thành, Giám đốc sở GT&ĐT Nghệ An đã ký Quyết định số 1243/QĐ-SGD&ĐT về việc: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 3: Mua sắm thiết bị trường mầm non năm 2020 cho 287 trường mầm non tại 21 huyện, thành phố và thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Giá gói thầu là 9.835.661.000 đồng.

Đàn Organ loại Casino/CT-X5000 có giá thị trường là 10 triệu đồng nhưng giá đấu thầu đưa ra là 15.300.000 đồng

Liên danh Công ty TNHH Thiết bị giáo dục và đồ chơi Tràng An – Công ty TNHH sản xuất, thương mại và dịch vụ Hoàng Mai đã trúng thầu với giá: 9.747.080.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện là 60 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Các thiết bị mua sắm gồm: Đàn Organ loại Casino/CT-X5000 số lượng 50 bộ, xuất xứ Trung Quốc; Bập bênh đơn loại LA626 số lượng 187 cái, xuất xứ Trung Quốc; Cầu trượt đôi loại MNNT 3609 số lượng 21 bộ, xuất xứ Việt Nam; Cầu thăng bằng cố định loại LAH 558, số lượng 212 bộ, xuất xứ Trung Quốc; Tủ để đồ cá nhân của trẻ loại MN 561005, số lượng 1111 cái; xuất xứ Việt Nam.

Công ty TNHH Thiết bị giáo dục và đồ chơi Tràng An có địa chỉ tại số nhà 16, ngõ 113 phố Đào Tấn, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội. Công ty TNHH sản xuất, thương mại và dịch vụ Hoàng Mai có địa chỉ tại số 12 Lô Tt5b Tây Nam Hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

