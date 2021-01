Đoàn đại biểu Bộ Công an dâng hương tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Bộ Công an, các Học viện, trường CAND.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng đoàn đại biểu làm lễ dâng hương tại đền Chung Sơn.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; bà Thái Hương, Anh hùng Lao động, Chủ tịch Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH; đại diện lãnh đạo huyện Nam Đàn, thân nhân gia tộc đồng chí Trần Quốc Hoàn...

Trước đó, Đoàn đại biểu Bộ Công an, Ban Nội chính Trung ương, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh Nghệ An đã đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Đoàn công tác đã dâng hương tại đền Chung Sơn - Đền thờ Gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại núi Chung, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gắn bó thuở thiếu thời.

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại đền Chung Sơn.

Tại đây, Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn đại biểu đã thắp nén hương thơm tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang, tri ân hai đấng sinh thành, anh chị em ruột, những người thân trong gia tộc và các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng đoàn đại biểu tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên.

Đoàn đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại lễ dâng hương đồng chí Trần Quốc Hoàn, các đại biểu đã dành phút tưởng niệm người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương xứ Nghệ, người đảng viên cộng sản kiên trung, suốt đời chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng, nhà lãnh đạo tài năng, xuất sắc của CAND Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trần Quốc Hoàn tên khai sinh là Nguyễn Trọng Cảnh, sinh ngày 23/1/1916 tại làng Dương Liễu, xã Nam Dương, nay là xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Đồng chí sớm giác ngộ cách mạng, đi theo tiếng gọi của Đảng. Năm 1934, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương khi vừa tròn 18 tuổi.

Hơn 30 năm là Ủy viên Trung ương Đảng, hơn 20 năm là Ủy viên Bộ Chính trị và gần 28 năm là lãnh đạo cao nhất ngành Công an, đồng chí Trần Quốc Hoàn đã có những cống hiến to lớn cho cách mạng, cho sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND. Những cống hiến, tư tưởng, lý luận của đồng chí là tài sản vô giá đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong chặng đường đã qua, hôm nay và mai sau.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng đoàn đại biểu làm Lễ dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn ở xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Trong hơn 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, toàn lực lượng CAND đã đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ toàn diện trên các mặt công tác. Vai trò, vị thế của lực lượng CAND ngày càng được nâng cao ở cả trong nước và trên trường quốc tế. Đã có nhiều gương cán bộ, chiến sỹ bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, tận tâm, tận tụy phục vụ nhân dân được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, cảm phục, càng tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của CAND Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm và Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc dâng hương tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn.

Trước anh linh đồng chí Trần Quốc Hoàn, đoàn đại biểu nguyện mãi mãi đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, luôn học tập và làm theo tư tưởng, lý luận, tấm gương của đồng chí để xây dựng lực lượng CAND ngày càng chính quy, vững mạnh, toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng với danh dự thiêng liêng, cao quý và truyền thống vẻ vang của CAND Việt Nam.

Đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn.

Sau phút tưởng niệm, các đại biểu đã kính cẩn dâng hương tại Nhà tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính đối với Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn và thăm Nhà trưng bày lưu niệm các tài liệu, hiện vật về đồng chí.

Tác giả: Quỳnh Vinh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân