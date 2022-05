Có thể nói, những đoạn clip hay hình ảnh dự đoán về bất kì hiện tượng nào sẽ xảy ra trong tương lai vẫn thường thu hút rất nhiều lượt xem. Có lẽ bởi vậy mà đoạn clip về cây đu đủ dưới đây, dù chỉ là vô tình quay lại nhưng đã lên tới 2 triệu lượt xem. Nguyên nhân là bởi rất nhiều người cho rằng đây là một màn... "tiên tri".

Cụ thể, đoạn clip này chỉ quay lại cảnh gió lớn ở một khu vườn. Khi máy quay đang đi tới đoạn hình ảnh cây xoài rung lắc, người quay clip liền lia sang phía cây đu đủ. Đúng lúc đó, cây đu đủ bị gió quật gãy đôi, khiến cho ai cũng tròn mắt trước sự trùng hợp này.

Đoạn clip "tiên tri" cảnh gãy đôi cây đu đủ trong gió bão khiến dân mạng tròn mắt, nhìn lượt xem càng ấn tượng hơn nữa

Bên dưới đoạn clip, rất nhiều bình luận đã bày tỏ sự trầm trồ trước màn "tiên tri" này:

- Ủa sao biết nó gãy mà quay vậy?

- Đây đích thị là tiên tri rồi.

- Canh lúc gãy hay lắm.

- Hình như ông này là tiên tri nên bỏ điện thoại ra quay ấy mà.



